У Зеленского наконец-то объяснили свое скандальное заявление о Донбассе

27 июля член команды украинского лидера Владимира Зеленского, вице-премьер-министр, первый заместитель председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников удивил украинцев неоднозначным заявлением — он отметил, что пока не стоит говорить о "нарушении перемирия" на Донбассе, а случаи обстрелов должны расследовать и объяснять с участием представителей ОБСЕ. Впоследствии политик все же решил объяснить, что имел в виду — по словам Резникова, обстрелы со стороны пророссийских сил после объявления режима перемирия являются случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового. Свою позицию и позицию команды Зеленского он озвучил во время вебинара "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик?", передает ONLINE.UA.

"На сегодняшний день много критики относительно того, что уже было несколько случаев нарушения этого режима тишины с использованием стрелкового оружия. Идет обсуждение, это нарушение перемирия, или нарушением режима тишины. Я убежден, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия, потому что как раз комплекс дополнительных мероприятий предусматривает проведение соответствующей проверки, исследования действий со стороны нарушителей и информирования об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должен проинформировать Трехстороннюю контактную группу по поводу причины такого нарушения, факта восстановления огня", — заявил Алексей Резников.

Кроме того, член команды Владимира Зеленского обратил внимание на то, что 28 июля должно было состояться внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в составе ТКГ, участники которого должны обсудить случаи обстрелов позиций ВСУ со стороны пророссийских сил. Стоит отметить, что по состоянию на утро 29 июля на сайте Офиса президента нет никаких данных о заседании, а также не указывается, состоялось оно или нет.

Напомним, что в полночь 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Главнокомандующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в этот же день сообщил, что менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских воинов.

Как сообщал ONLINE.UA 28 июля Владимир Зеленский принял еще одно важное решение по Донбассу.