Новости

Лента новостей

У Зеленского наконец-то объяснили свое скандальное заявление о Донбассе

Политика | Читати новину українською
У Зеленского наконец-то объяснили свое скандальное заявление о Донбассе Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

27 июля член команды украинского лидера Владимира Зеленского, вице-премьер-министр, первый заместитель председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников удивил украинцев неоднозначным заявлением — он отметил, что пока не стоит говорить о "нарушении перемирия" на Донбассе, а случаи обстрелов должны расследовать и объяснять с участием представителей ОБСЕ. Впоследствии политик все же решил объяснить, что имел в виду — по словам Резникова, обстрелы со стороны пророссийских сил после объявления режима перемирия являются случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового. Свою позицию и позицию команды Зеленского он озвучил во время вебинара "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик?", передает ONLINE.UA.

"На сегодняшний день много критики относительно того, что уже было несколько случаев нарушения этого режима тишины с использованием стрелкового оружия. Идет обсуждение, это нарушение перемирия, или нарушением режима тишины. Я убежден, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия, потому что как раз комплекс дополнительных мероприятий предусматривает проведение соответствующей проверки, исследования действий со стороны нарушителей и информирования об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должен проинформировать Трехстороннюю контактную группу по поводу причины такого нарушения, факта восстановления огня", — заявил Алексей Резников.

Кроме того, член команды Владимира Зеленского обратил внимание на то, что 28 июля должно было состояться внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в составе ТКГ, участники которого должны обсудить случаи обстрелов позиций ВСУ со стороны пророссийских сил. Стоит отметить, что по состоянию на утро 29 июля на сайте Офиса президента нет никаких данных о заседании, а также не указывается, состоялось оно или нет.

Напомним, что в полночь 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Главнокомандующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в этот же день сообщил, что менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских воинов.

Как сообщал ONLINE.UA 28 июля Владимир Зеленский принял еще одно важное решение по Донбассу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: боевики, Владимир Зеленский, Донбасс, обстрелы, режим тишины, Алексей Резников, ЛДНР, новости Донбасса, порушення перемир'я
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 66575 -
Выздоровели 36744 -
Летальные 1629 -

Данные МОЗ Украины
Обновлено:10:11, 29.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+18...+32

Влажность 28% - 83%

Ветер 2м/с - 4м/с

Погода ONLINE.UA+19...+28

Влажность 36% - 94%

Ветер 2м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...