В МОЗ сделали важное предупреждение украинцам - что следует знать

В Министерстве здравоохранения считают, нормальный учебный процесс для украинских школьников могут организовать уже с 1 сентября. Глава ведомства Максим Степанов добавил, это позиция чиновников. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление на телевидении.

По словам министра, школьники должны нормально начать новый учебный год.

"Дети должны учиться непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем количестве городов и районов дети пойдут в школы 1 сентября", — пояснил Степанов.

Уже скоро, 30 июля, состоится совещание специально по поводу организации обучения 1 сентября.

"Завтра будет окончательное решение по правила. Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", — добавил чиновник.

Напомним, в Украине с середины марта длится карантин. Весной он проходил в жестком режиме, только в мае его начали ослаблять.

По состоянию на конец июля для украинцев все еще в основном закрыты границы других государств, за исключением отдельных туристических направлений. Гастрономические и развлекательные заведения работают с карантинными ограничениями, спортивные мероприятия проходят без зрителей.

Утром в среду, 29 июля, по всей Украине количество случаев COVID-19 выросла до 67 597. За предыдущие сутки численность увеличилась сразу на 1 022.

Как сообщал ONLINE.UA в Кабинете министров утверждают, что фонд борьбы с коронавирусом в Украине почти полный. Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, из него потратили около 10%.

По его словам, деньги были перераспределены, но не потрачены — как могли информировать украинские медиа. Фонд предусмотрен, в частности, для обеспечения заработной платы медиков и медицинского защиты для больниц.