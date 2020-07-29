Что дальше будет с долларом - аналитики озвучили шокирующий прогноз

Аналитики из Goldman Sachs Group поразили международное сообщество новым неожиданным прогнозом — там заявили, что положение доллара США как мировой резервной валюты находится под угрозой. По их словам, это предположение подтверждает недавний молниеносный рост цен на золото. По мнению специалистов, сейчас доллар столкнулся с несколькими рисками, а именно: курс Федерального резерва США может сместиться в сторону "инфляционного уклона", рост политической неопределенности и растущие опасения, связанные с очередным всплеском коронавирусной инфекции в стране. По мнению аналитиков, накопления задолженности в результате пандемии может привести к эскалации страхов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

"Рекордное ралли золота отражает растущее беспокойство относительно мировой экономики. Банк повысил свой 12-месячный прогноз цен на золото с 2 тыс долларов до 2,3 тыс долларов за унцию. Падение доллара происходит на фоне прогнозов обесценивание доллара после исторического соглашения стран Европейского союза, которые одобрили пакет мер по спасению экономики от коронавируса, что подтолкнуло рост евро и приведет к первому в истории выпуску совместного долга", — отмечают аналитики.

По словам экспертов из Goldman Sachs, растущий уровень долга в Штатах, который сейчас превышает 80% валового внутреннего продукта страны, и в других странах повышает риск того, что центральные банки и правительства могут допустить ускорения инфляции.

"В результате раздутые балансы центробанков и огромное предложение денег создают" большую вероятность того, что когда-нибудь в будущем, после нормализации экономической активности, у центральных банков и правительств появится соблазн для повышения инфляции с целью облегчения накопленного долгового бремени", — делятся своим мнением иностранные эксперты.

Как сообщал ONLINE.UA 28 июля глава украинского правительства Денис Шмыгаль озвучил новое громкое обещание — политик отметил, что его команда не рассматривает возможность искусственной девальвации гривны и стимулирования инфляции.