Каждую неделю хоронят - у Зеленского поразили новым признанием

В команде президента Владимира Зеленского не настроены серьезно на проведение досрочных парламентских выборов. Во фракции "Слуга народа" заявили об отсутствии для того оснований. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам лидера партии Александра Корниенко, монокоалиция все еще имеет возможность эффективно работать.

"Наверное, в жизни нужно все допускать. Впрочем я думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. Даже социология показывает, что сейчас украинцы выступают за досрочные выборы в отношении 50 на 50", — пояснил политик.

Он считает, быстрые повторные выборы в Раду рискуют создать ощущение нелегитимности парламентариев. Условия труда "монобольшинства" он назвал "забавными".

"Монобольшинство каждую неделю хоронят, а она каким-то образом постоянно воскресает. Сейчас все-таки "Слуга народа" является лидирующей силой. За социологией, мы до сих пор остаемся на первом месте", — добавил Корниенко.

Глава пропрезидентской партии подчеркнул, сейчас, конечно, можно искать юридические основания для перезагрузки парламента, однако зачем это делать, если нардепы работают, а Кабинет министров также сформирован. Именно такая позиция президента Владимира Зеленского.

Напомним, последние парламентские выборы состоялись примерно год назад — в июле 2019 года. Тогда "Слуга народа" создала прецедент в украинской политике, поскольку смогла сформировать большинство в Раде — фракция самостоятельно принимала решения, без поддержки других объединений.

Как сообщал ONLINE.UA, в Центральной избирательной комиссии заявили, что местные выборы 25 октября состоятся с важными особенностями. Они связаны с принятием нового Избирательного кодекса.