Мы предупреждали: Россия оказалась в эпицентре нового международного скандала

Представители америкаснькои власти озвучили команде главы Кремля Владимира Путина новые громкие обвинения — они официально заявили о том, что Кремль использует три англоязычных сайты для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, с целью использования кризиса, который люди лидера США Дональда Трампа пытаются сдержать накануне президентских выборов в ноябре. По словам американских чиновников, два гражданина России, занимающих руководящие должности в военной разведывательной службе РФ, известной как ГРУ, были идентифицированы как ответственные за дезинформационные усилия, направленные на охват американской и западной аудитории. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на AP.

Стоит обратить внимание на то, что представители США и ранее предупреждали о распространении дезинформации со стороны РФ. 28 июля они пошли дальше, назвав конкретное информационное агентство, зарегистрированное в РФ, InfoRos, которое управляет несколькими вебсайтами — InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld .press и которое использовало коронавирус для продвижения антизападных целей и распространения фейков.

По словам официального Вашангтона, эти сайты продвигают свои нарративы в сложной, но коварной попытке, которую они уподобляют отмыванию денег, где истории написаны на хорошем английском языке и циклически передаются через другие источники новостей, чтобы скрыть свое происхождение и повысить легитимность информации.

"Эта информация ранее была засекречена, но, по их словам, уровень секретности снизили для более свободного обсуждения этой темы. Чиновники утверждают, что обсуждение призвано поднять тревогу по поводу конкретных сайтов и запечатлеть то, что, по их словам, является четкой связью между сайтами и российской разведкой. Между концом мая и началом июля, как сказал один из чиновников, указанные сайты опубликовали около 150 статей о борьбе с пандемией, включая материалы, направленные либо на поддержку России, или на очернение США", — говорится в сообщении.

Американские чиновники расценили российскую дезинформацию как часть постоянных и настойчивых усилий по продвижению ложных нарративов и создание путаницы.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в России ответили, сможет ли Владимир Путин напасть на Украину осенью 2020 года.