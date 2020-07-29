Северный поток-2: команда Путина наносит ответный удар

Недавно стало известно, что американский Сенат подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов — что важно понимать, проект этого оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против Северного потока-2 . Команда главы Кремля Владимира Путина на новый безжалостный удар США отреагировала мгновенно — там заявили, что это их не остановит. И, действительно 28 июля стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода Северный поток-2 подала апелляцию на решение суда ЕС относительно работы трубопровода в рамках Газовой директивы ЕС. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"20 мая 2020 суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу. Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающееся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией", — заявили в компании.

Стоит обратить внимание на то, что швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит "Газпрому", отвечает за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода Северный поток-2 , который проходит параллельно трубопроводу Северный поток-1 . Как известно, недавно Суд ЕС вынес решение о том, что российский газопровод Северный поток-2 должен действовать в соответствии с регулированием Евросоюза и не имеет права на исключение.

Стоит напомнить о том, что прокладка газопровода Северный поток-2 остановилась еще в декабре 2019 года, когда компания по прокладке труб Allseas прекратила свою деятельность из-за санкций Штатов, нацеленных на компании, предоставляющие судна для прокладки труб Nord Stream 2. Что важно понимать, американские санкции нацелены именно на более передовые суда, использующие технологию самопозиционирования и которые не требуют использования якорей.

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