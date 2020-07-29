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Новые правила с 1 августа - Кабмин неотложно обратился к украинцам

Политика | Читати новину українською
Новые правила с 1 августа - Кабмин неотложно обратился к украинцам Вимірювання температури (фото — dpsu.gov.ua)

Министерство здравоохранения вносит определенные изменения в критерии, по которым определяют принадлежность других государств к "красной" или "зеленой" зон на фоне пандемии COVID-19. Они вступят в действие уже с 1 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, статистику по заболеваемости обновлять регулярно.

"Последний раз статистика обновлялась 27 июля. Вообще обновления будут происходить раз в три дня относительно стран, которые входят в "красной" и "зеленой" зон. С 1 августа у нас начинают действовать новые правила – будет действовать новое постановление относительно карантинных ограничений", — добавил политик.

Уже с 1 августа статистику относительно приезда из других стран будут обновлять еженедельно.

"По приезду из-за границы – с 1 августа эта статистика будет обновляться раз в 7 дней. Также мы изменяем показатели. Если мы сегодня измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет так, как это происходит в странах Европы: то есть, будут два показателя, при превышении которых страна будет причислена к "красной" зоны", — пояснил министр.

Степанов отметил, страну будут относить к "красной" зоне, если прирост больных там за 14 дней превысил украинский уровень. Другим критерием будет процент инфицированных COVID-19 в стране за 14 дней превысит 30% по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом.

"За такими двумя показателями мы будем это измерять – и раз в 7 дней составлять список этих стран, чтобы более прогнозируемым и понятным для наших граждан пересечение границы. Вся эта информация есть на сайте Министерства здравоохранения. Итак, если вы планируете путешествие, посмотрите эту информацию", — резюмировал чиновник.

Напомним, утром 29 июля в Украине подтвердили 67 597 случаев COVID-19.

Как сообщал ONINE.UA, процесс разработки вакцины против коронавирус COVID-19 активно продолжается. В то же время представители федерального правительства Германии предупредили, что завершатся эти проекты не так уж и быстро. Детали нового прогноза — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: полмтика, Украина, карантин, коронавірус, эпидемия, страны, границы
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