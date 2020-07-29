Это очень важно - Зеленский сообщил о еще одном своем решении

29 июля глава государства Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста« Бабий Яр ». Согласно последним данным, участники онлайн-встречи подробно обсудили строительство будущего Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в украинской столице. Президент страны подчеркнул важность памяти жертв Холокоста в Украине и поддержал создание такого мемориала. Он также вспомнил о том, что многие украинцы носят высокое звание Праведника народов мира — они ценой собственной жизни спасали евреев во время Холокоста. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Создание мемориала очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю", — подчеркнул украинский лидер.

По словам главы наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» Натана Щаранского, история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа, поскольку в этом месте погибли представители и других национальностей, в частности украинцы, белорусы и поляки.

«У нас одинаковые цели — бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива — не просто памятник, это будет выдающийся мемориал, где будет и музей, и центр исследования, который будет способствовать повышению толерантности в обществе и будет иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и международного признания. Такие институты во всем мире создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц», — отметил он.

Глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер обратил внимание на то, что будущий мемориал должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм. По его мнению, этот проект должен быть международным и привлечь внимание всего мира к истории нашей страны.

«Это третье поколение, которое знает о Холокосте. Но если про Аушвиц знают почти все, то история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна. Я хочу, чтобы приезжали в Киев увидеть мемориал «Бабий Яр», чтобы понять, что здесь произошло», — подчеркнул Рональд Лаудер.

Как сообщал ONLINE.UA 28 июля глава государства Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в городе Северодонецке.