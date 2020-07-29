Будут мощно отвечать - Зеленский жестко обратился к Путину

Несмотря на новый режим прекращения огня на Донбассе украинская сторона не лишатиме без мощной ответы серьезные провокации. С громким предупреждением выступил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг лидера 29 июля.

По его словам, никто не не отразится наличие единичных нарушений нового режима в зоне Операции Объединенных сил.

"Можем ли мы сказать, что нет одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Проконтролировать все очень сложно. Если будет серьезная атака, которая выходит из рамок договоренностей, они будут очень мощно отвечать", — пояснил Зеленский.

Украинская сторона сделать все необходимое для поддержания перемирия, Киев выполняет полностью свои обязательства.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это выполняем стопроцентно. Что касается то стороны — все зависит от РФ. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны — мы будем это чувствовать", — добавил президент.

Следует напомнить, за прошедшие сутки украинское командование зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня. Боевики выпустили выстрел из подствольного гранатомета под населенным пунктом Шумы. За первые сутки перемирия зарегистрировано два нарушения.

Новое перемирие стало действующим с полуночи в понедельник, 27 июля. Его согласовали на прошлой неделе во время встречи Трехсторонней контактной группы. Переговоры состоялись 22 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, 28 июля украинский лидер Владимир Зеленский образовал военно-гражданскую администрацию в городе Северодонецке, что в Луганской области. Стоит обратить внимание на то, что до этого он образовал ВЦА в городе Лисичанске. Соответствующий указ уже опубликовали на сайте Офиса Президента.