Что будет с зарплатами - Кабмин порадовал украинцев невероятной новостью

Министерство развития экономики и торговли озвучил новый неожиданный прогноз — в Кабинете министров заявили, что ожидают роста средней зарплаты в Украине. По словам представителей ведомства, в 2021 — 2023 годах оплата труда будет расти в среднем чуть ли не на 2000 гривен в год. Кроме того, отмечается, что в 2021 году зарплата вырастет сразу на 12%, а в последующие два года — на 5-6%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Минэкономики.

Как будет расти зарплата в 2021 — 2023 годах:

2021 — 13 тыс 632 гривны (рост на 12,1%);

2022 — 15 тыс 414 гривен (рост на 6%);

2023 — 17 тыс 169 гривен (рост на 5,1%).

Также отмечается, что в 2021 году Минэкономики прогнозирует средний курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар. В связи с этим украинские граждне в среднем будут зарабатывать почти 470 долларов в месяц.

"Для сравнения в первой половине 2020 средняя зарплата составляла всего 10 тыс 928 гривен. Впрочем во второй половине года средняя зарплата традиционно значительно выше. Поэтому до конца года этот показатель может существенно возрасти. В 2019 году средняя зарплата составляла 9 тыс 205 гривен. При среднем курсе 25,8 гривны за доллар это было чуть больше 350 долларов", — говорится в сообщении.

Нельзя не обратить внимание на то, что прогноз роста зарплат ощутимо ухудшился. В прошлом году, до кризиса, Кабмин обещал, что уже в 2021 году средняя зарплата будет составлять 14 тыс 187 гривен. Это на 555 гривен выше, чем в новом прогнозе. Стоит обратить внимание на то, что до 2020 года зарплата должна была вырасти до 16 тыс 47 гривен.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, ранее глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неожиданно заявил, что курс гривны сейчас является комфортным для бизнеса и промышленности. По его словам, уровень девальвации на 20% уже состоялся, и его, как и курса в 28 гривен за доллар, никто не ощутил.