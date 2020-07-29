Генпрокурор Венедиктова безотлагательно обратилась к украинцам - в чем дело

В среду, 29 июля 2020 года, глава Офиса генерального прокурору Ирина Венедиктова обратилась ко всем украинским гражданам и представила нового первого заместителя генпрокурора — Романа Говду. Стоит обратить внимание на то, что он ранее занимал должность первого заместителя и исполнял обязанности прокурора Киева. Ирина Венедиктова поздравила нового заместителя — она уверена, что чиновник усилит профессиональный коллектив. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОГП.

"Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее", — отметила Ирина Венедиктова.

Как отмечается на сайте ОГП, Роман Говда в органах прокуратуры работал с августа 2003 года на должностях: помощника прокурора Королевского района Житомира; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Украины; прокурора Одесской области; заместителя Генерального прокурора Украины; заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины, прокурора города Киева; начальника управления Офиса Генерального прокурора. 30 апреля 2020 назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.

Стоит отметить, что несколько дней назад украинские СМИ узнали о том, что после обнародования второй части "пленок Вовка" 17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрения сразу 12 фигурантам, однако сразу же после этого руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова ликвидировала группу прокуроров по делу о Окружном админсуде Киева. Стоит обратить внимание на то, что руководителем группы был заместитель генерального прокурора Андрей Любович.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 16 июля глава ОГП Ирина Венедиктова пожаловалась на то, что фактических заказчиков стрельбы в Броварах, которая произошла в конце мая, еще не установлено. Она также раскритиковала работу МВД.