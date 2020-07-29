СБУ обезвредила банду, терроризировавшую Киев взрывами - что требовали преступники

Представители СБУ задержали подрывников, которые угрожали жителям Киева. Они требовали за "безопасность" и отсутствие взрывов пол миллиона долларов США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу силового ведомства.

Сейчас задержанных проверяют на причастность сразу к ряду инцидентов.

"По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле. Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще один обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка", — пояснили в СБУ.

Вскоре после первого взрыва террористы анонимно обратились в СБУ, МВД и других учреждений и СМИ с требованиями о "выкуп".

"В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 біткоїнів ориентировочной стоимостью $500 тысяч на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода. Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их нахождения и проживания и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей – именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы", — отметили силовики.

Спецслужба выяснила, что злоумышленники пользовались разными телефонами и карточками операторов мобильной связи, роутерами wi-fi. Взрывные устройства активировались благодаря различным платам и схемам, которые получали сигнал. Группировка передвигалось городом максимально скрытно, чтобы избежать камер наблюдения.

Обыски прошли 15 раз по адресам проживания и местопребывания фигурантов дела.

"В частности, обнаружен один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичны тем, которые оставили на местах совершения взрывов. Также изъяли мобильный, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства", — добавили в СБУ.

Во время другого обыска правоохранители нашли фрагменты, которые использовали для изготовления взрывчатки.

Задержанным предъявили подозрение в ч. 2 ст. 258 УКУ.

Как сообщал ONLINE.UA, силовики СБУ усилили режим безопасности на фоне террористической угрозы. Речь идет непосредственно о Киев и Киевщину, однако в заявлении обращалось внимание на все регионы.