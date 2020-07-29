Путин готовит новый неприятный сюрприз для Украины - важные данные

Российское правительство неожиданно для всех внесло в Госдуму РФ проект закона, которым вводятся новые экономические санкции против Украины. Стоит обратить внимание на то, что говорится о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О мерах по реализации Указа Президента России о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Что важно понимать, изменения предусматривают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и осуществления трансграничных платежей, если получатель включен в список санкций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

Также отмечается, что на Центробанк РФ и федеральные органы исполнительной власти возлагается обязанность по предоставлению в Минфин отчетов о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры. Стоит обратить внимание на то, что еще в декабря 2019 года правительство РФ расширило перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен. Кроме того, команда главы Кремля Владимира Путина сменила санкционный список граждан Украины: внесены девять, двое — исключены.

Напомним, что недавно американские власти расширили санкции против Евгения Пригожина, так называемого повара президента России. Что важно понимать, в общем новые ограничения касаются трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Пригожиным. Как сообщают американские СМИ, санкции ввел Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США. Кроме того, отмечается, что причиной для расширения ограничений стала подрывная деятельность Пригожина в Судане и других государствах. Отмечается, что указанные физические и юридические лица пытались помешать демократическим реформам в Судане.