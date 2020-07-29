Это сверхважный вопрос - Зеленский срочно обратился к правительству

Новое поручение прозвучало в адрес Министерства здравоохранения Украины. Президент Владимир Зеленский призвал к скорейшему решению проблемы, связанной с медициной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление лидера в среду, 29 июля.

По словам президента, министр здравоохранения Максим Степанов должен безотлагательно устранить проблему с заработной платой медиков. Решение должно быть "фундаментальным" и оперативным.

"Самое главное, что нам нужно сейчас уже задуматься о наших врачах, о наших специалистов. Потому что все говорят, что кузница кадров, разного возраста, появляются, а затем через маленькие заработные платы, к сожалению, как-то говорят, у нас такая "врачебная текучка". Я думаю, самые главные вопросы, о которых мы должны думать, когда мы говорим о любую реформу в Украине, особенно о медицинской – это заработная плата врачей. Это сверхважный вопрос, который министр должен решить. Частично это уже решается. Фундаментально мы должны это сделать в ближайшее время", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, врачи должны работать в достойных условиях, которые складываются из зарплаты и современной техники.

Глава МОЗ на это ответил, что первый раунд повышения зарплаты планируется 1 сентября. Согласно с его обещанием, уровень прибыли медиков доведут до "20-25 тысяч грн в месяц" в течение 2021 года.

В среду, 29 июля, Зеленский и Степанов посетили новый корпус "Охматдета".

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр". Согласно последним данным, участники онлайн-встречи детально обсудили строительство будущего Мемориального центра Холокоста.