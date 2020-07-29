У Лукашенко объявили о поимке группы боевиков под Минском - что происходит

Белорусские власти объявили о задержании целой группы боевиков, которые якобы относятся к зарубежной ЧВК. Группировка насчитывает 32 человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА и "Радые Свабода".

По данным журналистов, подробности инцидента почти нет. Задержание произошло в ночь на среду, 29 июля. Эти сведения подтвердили в Следственном комитете республики. Согласно заявлению пресс-секретаря ведомства Сергея Кабаковича, "все будет в официальных каналах".

Одновременно в Министерстве внутренних дел проинформировали, что не обладают такими новостями. Впрочем, там отметили — данные могут быть обнародованы чуть позже.

Следует заметить, вскоре в Беларуси состоятся очередные президентские выборы. Голосование запланировано на воскресенье, 9 августа.

Действующий государственный лидер Александр Лукашенко и его администрация фактически не допустили к участию в выборах главных оппозиционных кандидатов, которые обладали не абы какой популярностью.

На фоне митингов и беспорядков Лукашенко неоднократно говорил, что не собирается "отдавать" Беларусь в руки врагов, которые якобы хотят развалить республику. Политик обращал внимание на попытки иностранных правительств совершить переворот в стране, чтобы сменить власть.

Бывший банкир Виктор Бабарико оказался в СИЗО, а экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало вынужденно уехал из страны вместе с семьей — после угроз.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко заявил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами. Он подчеркнул, что не собирается церемониться с протестующими, которые себе слишком много позволяют, однако, почему-то, забыл упомянуть о том, почему Беларусь всколыхнули протесты.