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Местные выборы в Украине - ЦИК раскрыла новые проблемы

Политика | Читати новину українською
Местные выборы в Украине - ЦИК раскрыла новые проблемы Вибори (фото — відкриті джерела)

Местные выборы в Украине планируется провести 25 октября. В конце июля представители власти продолжают обсуждать организацию масштабного голосования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги совещания Минрегиона и Центризбиркома.

По обнародованным данным, 28 июля чиновники обсудили проблемы выборов с учетом нового административно-территориального порядка.

"Представители ЦИК ознакомили с постановлениями, принятыми на обеспечение выполнения недавних изменений в Избирательный кодекс. В частности, в части необходимости предоставления Минрегионом ЦИК информации относительно перечня местных советов с указанием населенных пунктов, входящих в их состав по установленной форме", — отметили в правительстве.

ЦИК отметила, для решения проблем необходима координация комиссии, Кабмина, а также областных государственных администраций. Упомянутые противоречивые моменты это:

  • обеспечение безопасности во время организации и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
  • трудности с регистрацией юридических лиц территориальных избирательных комиссий, сформированных на новой территориальной основе;
  • неврегульованысть вопрос определения юрисдикции городских, районных организаций, первичных ячеек политических партий и других их структурных образований, предусмотренных уставами партий как субъектов избирательного процесса в связи с изменениями админтерустройства;
  • необходимость координации определенных Избирательным кодексом задач в городах с районным делением, в связи с вступлением в силу 23 июля 2020 г. изменений в Кодекс;
  • дополнительные потребности для организации и проведения местных выборов в условиях коронакризи.

Упомянутые проблемы передадут на рассмотрение непосредственно представителей правительства для скорейшего проработки.

Как сообщал ONLINE.UA, в Центральной избирательной комиссии заявили, что местные выборы 25 октября состоятся с важными особенностями. Они связаны с принятием нового Избирательного кодекса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ЦИК, местные выборы, Украина, полмтика, организация
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Обновлено:15:11, 29.07.2020

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