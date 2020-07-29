Правительство готовит интересную инициативу украинцам - к чему готовиться

В правительстве поддержали новую инициативу Министерства инфраструктуры во время заседания 29 июля. Представители ведомства выступили с идеей о экспериментальный электронный билет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу министерства.

По обнародованным данным, речь идет о едином э-билете, который будет доступен на Транспортном портале электронных услуг.

Министр Владислав Криклий отметил, украинский современный транспорт должен стать удобным и комфортным.

"Возможность приобретения э-билетов в различных отраслях транспорта делают сервис для пассажира проще в использовании, а саму услугу быстрее в оформлении. Наша амбициозная цель – объединить все виды транспорта одним электронным билетом. Чтобы все услуги при планировании путешествия можно было получить в одном месте, удобно и быстро. Экспериментальный проект по внедрению е-билета начинаем в столице из единого е-билета на железную дорогу и метро", — пояснил он.

В ведомстве обратили внимание, воплощением проекта займутся специалисты ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности". Координировать работу они будут с представителями "Укрзализныци" и компании SkyUp.

Предложение Мининфраструктуры — завершить пилотный проект до 30 июня 2021 года.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 июля "Укрзализныця" отменила ограничения на поездки в потягах— теперь купить билеты можно на все места в вагонах. Сняли ограничения на всех направлениях, а только для поездов дальнего следования, которые курсируют из Киева и обратно.