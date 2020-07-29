Кабмин признался, чего украинцам ждать от 2021 года

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поделился с украинцами важными данными — он сообщил, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 4,8%, однако уже в 2021 году можно ожидать роста на 4,6%. По его словам, начиная с 2021 Кабмин закладывает среднегодовой рост ВВП на 4,6% в последующие годы. Минимальная зарплата на 2021 год составляет 6250 грн в среднем, в 2022 году — 6700 грн, в 2023 — 7200 грн. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кабмина.

"Наш базовый прогноз по Украине пока остается неизменным — это уменьшение ВВП на 4,8% в 2020 году. Несмотря на менее оптимистичные прогнозы различных организаций, мы более оптимистичны, мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало и предоставило Минэкономики", — подчеркнул глава правительства.

Стоит обратить внимание на то, что Минэкономики построило макропрогноз с учетом среднегодового курс гривны 29,1 за доллар. В проекте постановления отмечается, что рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно. Кроме того, отмечается, что дефицит торгового баланса составит в 2021 году 10,4 млрд долларов и 13,6 млрд долларов в 2022 году.

"Доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс грн (в два этапа — до 6 тыс грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс грн с 1 июля), а в 2022 году — до 6,7 тыс грн и до 7,176 тыс грн в 2023 году", — говорится в сообщении.

В Кабмине ожидают, что номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс грн и 15,4 тыс грн в 2022 году. Также отмечается, что безработица составит 9,2% трудоспособного населения в следующем году и 8,5% — через год. Номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с последующим ростом до 508,9 трлн грн в 2022 году.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, в Кабмине подробно рассказали, что будет с зарплатами украинцев уже в ближайшем будущем.