Банда боевиков под Минском - у Лукашенко раскрыли шокирующие детали

Белорусская власть обнародовала подробности инцидента, который произошел ночью во вторник, 29 июля. Местные силовики задержали неподалеку от Минска группу иностранной ЧВК. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

Правоохранительные органы задержали 32 человека, которые якобы оказались боевиками пресловутой ЧВК Вагнера, связанной с президентом РФ Владимиром Путиным.

В целом на территорию республики приехали около 200 наемников. Они должны были якобы расшатывать ситуацию накануне предвыборной кампании.

"При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", — добавили официальные медиа.

Известно, что группа заселилась до минского отеля в ночь на 25 июля. Уже 27 июля они оставили столицу и поселилась в санатории Минского района.

"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания", — проинформировали СМИ.

Официальные подробности указывают, операцию проводили КГБ и ОМОН. одного из участников группы задержали на юге страны.

Напомним, в беларуси 9 августа планируют выборы президента. В стране продолжаются массовые беспорядки из-за действия администрации президента Александра Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, о громком инциденте стало известно днем во вторник, 29 июля. О нем первыми заговорили официальные белорусские СМИ. Вместе с тем в профильных ведомствах и Следственном комитете отвечали на запросы не точно. Например, в МВД вообще утверждали, что не имеют данных.