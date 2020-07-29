Сейчас надо продумать - Зеленский неожиданно обратился к Украине

Местные выборы в конце октября пройдут в Украине в соответствии с режимом ограничений, которые ввели за распространение COVID-19 . Президент Владимир Зеленский выступил с поручением подготовиться к такому режиму. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги совещания в Офисе президента.

По обнародованным данным, для поддержания порядка в день голосования будут привлекать дополнительные подразделения полиции.

"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений через коронавирусную инфекцию, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", — отметил Зеленский.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, важно обеспечить все необходимые локации надлежащим количеством правоохранителей. особенно это касается ситуации после принятия законопроєктів, что увеличат требования к присутствию полиции на выборах.

Напомним, день голосования официально назначен на воскресенье, 25 октября. Его поддержали народные депутаты Верховной рады.

Проведение выборов в условиях глобальной эпидемии коронавирус не впервые обсуждают представители украинской власти. Идеи по их организации в соответствии с эпидемических ограничений также звучали из Верховной Рады и Кабмина.

Как сообщал ONLINE.UA, в конце июля представители власти продолжают обсуждать организацию масштабного голосования. Чиновники обсудили проблемы выборов с учетом нового административно-территориального порядка.

ЦИК обнародовала перечень проблем, которые требуют скорейшего решения в координации с правительством. Они затрагивают темы голосования на Донбассе и в условиях пандемии.