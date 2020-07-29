Это первая биологическая война - глава СНБО выступил с шокирующим заявлением

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов шокировал украинских граждан новым заявлением — он отметил, что считает пандемию коронавируса первой биологической мировой войной. По его словам, с января при аппарате СНБО создана круглосуточная рабочая группа, которая отслеживает развитие ситуации с коронавирусом в мир — все те данные, которыми сейчас владеет Данилов, натолкнули его на мысль, что пандемия — это не просто случайность, хотя нас в этом постоянно убеждают. Свою позицию он озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Пандемия внесла свои коррективы. С учетом того, что произошла первая биологическая мировая война..., мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, там "раздувал", но это первая биологическая война... Почему? Потому что она охватила весь мир. Кто в этом виноват — это вопрос уже второго ряда. Мы на этот вопрос сейчас не можем дать ответ, как это все произошло, но то, что сегодня весь мир страдает от этой болезни, весь мир страдает от этой пандемии — это факт", — подчеркнул Алексей Данилов.

Кроме того, он напомнил, что во всем мире из-за пандемии люди лишаются рабочих мест, нет развития экономики, нет многих вещей, к которым человечество привыкло, особенно страдают авиационная отрасль и туризм. По его словам, в аппарате СНБО есть система программного прогнозирования развития ситуации с коронавирусом в Украине, и нынешняя ситуация во Львовской области и в Киеве подтверждает прогнозы на 94-95%.

"В СНБО понимают, что и когда будет происходить, а у украинской медицины уже есть подготовленные врачи и понимание лечения, она должна выдержать те вызовы, которые несет коронавирус и сезонный грипп осенью", — добавил Алексей Данилов.