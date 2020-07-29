У Путина появилась новая серьезная проблема - что произошло

Президент РФ Владимир Путин стремительно теряет поддержку со стороны россиян. Это демонстрируют последние социологические исследования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Левада-центр".

По обнародованным данным, рейтинг доверия сейчас достиг минимального показателя за последние два с половиной года — 23%. Еще в июне он достигал 25%, а в начале года - примерно 37%.

Респондентов просили назвали несколько политиков, которым они больше всего доверяют. По состоянию на июль меньше четверти упомянули в своем перечне Путина. В то же время его рейтинг доверия все равно больше показателей других:

Владимир Путин – 23%;

Михаил Мишустин (премьер-министр) – 10%;

Владимир Жириновский – 10%;

Сергей Шойгу (министр обороны) – 10;

Сергей Лавров (министр иностранных дел) – 6%.

Еще в конце 2017 года рейтинг Путина почти достигал 60%.

Интересно, что около 3% опрошенных вспомнили Сергея Фургала — бывшего губернатора Хабаровского края. Его арестовали по подозрению убийства, однако местные жители несколько недель устраивают многотысячные протесты и видят в преследовании политический мотив.

В то же время на прямой вопрос о поддержке политики Путина положительно ответили 60%. Негативно оценили его деятельность 33%, остальные не смогли ответить.

Участниками исследования стали 1 617 россиян в возрасте от 18 лет.

Как сообщал ONLINE.UA, немало украинских и международных экспертов убежденияхи, что глава Кремля Владимир Путин планирует наступление на Украину осенью. Российский журналист Игорь Яковенко опроверг эти слухи — по его словам, сейчас российская армия не является столь мощной, как хотелось бы, а сам президент РФ сосредоточен на протестах в Хабаровске.