В Киеве запретили эксплуатацию животных для фото и видео - что важно знать

Эксплуатация животных как объектов для фото— и видеоуслуг в Киеве отныне запрещена — это решение уже поддержали депутаты Киевсовета. Об этом официально сообщил глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой. Стоит обратить внимание на то, что отныне в столице Украины рекомендуется прекратить эксплуатацию животных, как объектов для фото— и видеоуслуг, а также усилить контроль Нацполиции в сфере защиты животных и предупреждения жестокого обращения с ними, передает ONLINE.UA.

"В Киеве больше не будут эксплуатировать животных для фото и видео! Киевсовет поддержал наш с Вадимом Сторожуком проект решения "Об установлении ограничения предоставления видео— и фотоуслуг с использованием животных в Киеве... Фотографии с животными — это поддержка насилия. Все свою короткую жизнь они проводят на цепи, без доступа к воде и пище и без возможности естественно двигаться. Неудивительно, что такие звери не доживают до старости... Поэтому сегодняшнее решение Киевсовета — это первый шаг к цивилизованному и надлежащему обращению с животными в столице. Продолжаю бороться за то, чтобы человек и природа сосуществовали в гармонии!", — подчеркнул Константин Яловой.

Украинцы активно комментируют эту новость в социальных сетях — большинство граждан поддерживают решение властей.

"Очень надо и в Одессе так же!; Наконец-то поняли, что животные не игрушки, они боль испытывают в полной мере. Хороший закон! Главное, чтобы его соблюдали; Еще нужно внести изменения в законодательство, которые не позволяют покупать диких животных и запрещают их содержать. Я лично вижу в ленте, как важные лица щеголяют домашними львятами; Это не запрет, а рекомендация!!! как эксплуатировали, так и дальше будут, потому что нет четкого запрета; Константин, прошу Вас объяснить: рекомендуется прекратить эксплуатацию животных, как объектов для фото— и видеоуслуг или запрещено эксплуатировать животных как объектов для указанных услуг? Вы же понимаете, что рекомендация не является обязательной к исполнению. Если так, то в чем тогда смысл?", — комментируют решение властей украинцы.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Калифорнийском академии наук, которая является одним из крупнейших музеев естественной истории, подвели итоги ежегодного фотоконкурса и выбрали лучшие фотографии дикой природы.