Уже и неживой - в МВД шокировали заявлением о неуловимом преступнике

Так называемого полтавского террориста Романа Скрипника ищут правоохранители в течение почти недели. В Министерстве внутренних дел считают, то может уже быть мертвым. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместителя министра Антона Геращенко.

По мнению чиновников, преступник мог совершить самоубийство. Такая версия не стала новой, но приобрела большую актуальность.

"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как оказалось, сильным наркотических средств, метамфетаминов", — подчеркнул Геращенко.

Он добавил, знакомые полтавского "Рэмбо" также подтверждали его страсть к мощных препаратов.

"Мы надеемся в ближайшее время понятий, этот человек жил или не жил, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – подчеркнул заместитель министра.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 23 июля. Преступник пытался угнать автомобиль, однако его остановили полицейские. Оказалось, что у того есть граната, с которой он захватил одного из стражей порядка в заложники.

Позже "террористу" дали по его требованиям транспорт, а заложника поменяли — на полковника полиции из отдела уголовного розыска.

Несколько часов преступник передвигался Полтавщиной. Позже он бросил заложника с машиной и сбежал в дикую местность. Его ищут с того времени. Известно, что на связь с родственниками мужчина не выходил.

Как тогда сообщал ONLINE.UA, вооруженным злоумышленник удерживает в заложниках полковника полтавской полиции, назвал свои требования. Представители власти заявили о невозможности их выполнения. Он требовал предоставить ему свободу и не преследовать.