США готовят неприятный сюрприз для Путина - что известно

В Соединенных Штатах объявили о начале вывода части войск, которые базируются в настоящее время на территории Германии. Их перебросят в другие регионы согласно стратегии сдерживания России. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам министра обороны Марка Эспера, выведение коснется 11,9 тысячи военнослужащих. Около половины из них 5,6 тысячи, направят в другие страны Европы — в Балтию или Польшу.

"Текущий план Европейского командования — перебазировать примерно 11,9 тысяч американских военнослужащих из Германии, снизил (численность) примерно с 36 до 24 тысяч", — пояснил глава Пентагона.

Он утверждает, процесс перебазирования и вывода подразделений растянется на несколько недель. Некоторые источники в американском командовании даже предположили, что операция затянется на годы, ближайшее из ФРГ уедет лишь небольшая часть бойцов.

Эспер заметил, часть военнослужащих разместят ближе к российским границам для сдерживания. Часть подразделений будет оставаться на ротационной основе в регионе Черного моря.

Также в США планируют перенос штаб Вооруженных сил в Европе. Главнокомандующий объединенных сил НАТО в региона Тед Волтерс отметил, Европейское командование переместится в город Монс, Бельгия. сейчас он находится в немецком Штутгарте.

Напомним, план частичного вывода военных в Вашингтоне объявили еще несколько недель назад. Президент Дональд Трамп заявил о сокращении военного присутствия, что восприняли как повод для критики.

Как сообщал ONLINE.UA, американское посольство на территории Германии сделало новое предупреждение в адрес компаний, которые могут быть связаны со строительством "Северного потока — 2". Дипломаты предостерегают подрядчиков от участия в проекте.

По данным представителей США, в Вашингтоне "недвусмысленно и неустанно отмечают угрозу" этого проекта для "общих интересов в сфере безопасности в Европе".