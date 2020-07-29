Перемирие на Донбассе: штаб ООС сообщил отличные новости

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы — пророссийские силы нарушили договоренности буквально сразу же. Несмотря на это Штаб ООС сообщил прекрасную новость, которая не может не радовать, — отмечается, что от начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление штаб ООС.

" С начала суток 29 июля зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника вблизи Новолуганского. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. В среду офицеры гражданско-военного сотрудничества доставили и передали благотворительную помощь от волонтеров детскому дошкольному заведению и малообеспеченным семьям Чермалык, что на Приазовье, а военнослужащие приняли участие в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак также доложил главе государства Владимиру Зеленскому, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. По его словам, с начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего.

Стоит также обратить внимание на то, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников продолжает убеждать, что обстрелы со стороны пророссийских боевиков после объявления режима перемирия является случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового.