Перемирие на Донбассе: штаб ООС сообщил отличные новости

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы — пророссийские силы нарушили договоренности буквально сразу же. Несмотря на это Штаб ООС сообщил прекрасную новость, которая не может не радовать, — отмечается, что от начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление штаб ООС.
"С начала суток 29 июля зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника вблизи Новолуганского. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. В среду офицеры гражданско-военного сотрудничества доставили и передали благотворительную помощь от волонтеров детскому дошкольному заведению и малообеспеченным семьям Чермалык, что на Приазовье, а военнослужащие приняли участие в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки", — говорится в сообщении.