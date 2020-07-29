Серьезный сигнал - Венгрия снова поставила дерзкий ультиматум Украине

Венгрия вновь выступила с громогласным ультиматумом в адрес Украины. Официальный Будапешт объявил, что будет блокировать и в дальнейшем комиссию Украина-НАТО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью посла Иштван Ійдярто для Интерфакс-Украина.

По словам дипломата, украинское правительство проводит три реформы, которые негативно влияют на жизнь местных венгров. Тем временем он назвал эту политику "очень европейским", но такой, что наносит "ухудшение".

Речь идет о реформе образования, языковой закон и административную реформу. За это представители Венгрии планируют пользоваться правом вето на инициативу относительно упомянутой комиссии, пока Киев не обеспечит "прогресс в обеспечении прав меньшинств".

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намерения заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", — пояснил Ійдярто.

Он напомнил, НАТО не отказывается демократических принципу и права.

"Вот почему мы хотели сделать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине, и Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковала венгерская сторона", — добавил дипломат.

Как сообщал ONLINE.UA, Венгрия с 15 июля усиливает карантин по коронавирус, в связи с чем закрывает границу для Украины. Официальный Будапешт внес в "красную" категорию, кроме Украины, балканские страны.

При этом Россию, где случаев заражения гораздо больше, отнесли к "желтой" зоны, а это значит, что русские смогут въезжать в Венгрию при условии соблюдения самоизоляции до получения отрицательного результата теста на коронавирус.