Ученые объяснили, на сколько меньше живут пессимисты

Австралийские ученые из Брисбена неожиданно для всех пришли к выводу, что люди с выраженными пессимистическими взглядами на жизнь умирают на два года раньше, чем другие люди их возраста. Однако, что важно понимать, преобразования в оптимиста не увеличивает продолжительность жизни. В результате своего исследования ученые получили еще одно подтверждение, что пессимистом быть вреднее для здоровья, чем оптимистом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Daily Mail.

"Предыдущие исследования также находили связь между пессимизмом и риском возникновения недомоганий, а также доказывали положительное влияние оптимизма на здоровье. Но все научные работы рассматривали две категории людей при одном психологической шкале, а не разделяли по двум разным шкалам. И находившихся в верхней части шкалы люди автоматически считались оптимистами, а в нижней — пессимистами", — говорится в сообщении.

По словам ученых, оптимизм и пессимизм — не противоположные концы психологической шкалы. Ученые создали две разные системы оценки продолжительности жизни для людей с пессимистические и оптимистичными наклонностями. В опросе принимали участие более 2 тысяч человек старше 50 лет, за добровольцами наблюдали в течение около 15 лет.

"Если у человека негативное отношение к настоящему и будущему, то его средняя продолжительность жизни сокращается. Но ярко выраженные оптимисты не живут дольше реалистов. Следовательно, пессимизм сокращает продолжительность жизни, но оптимизм его не продолжает", — пишет издание.

По мнению ученых, сокращение продолжительности жизни пессимистов связано с их пренебрежительным отношением к собственному здоровью и счастью. А поэтому есть риск болезней и разного рода нарушений.

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