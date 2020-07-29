Грязные намерения - Лукашенко набросился на путинскую РФ с обвинениями

В беларуси по инициативе президента собрали экстренное заседание Совета безопасности. Руководством стало задержание под Минском якобы группы наемников российской ЧВК Вагнера. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По обнародованным данным, Александру Лукашенко на встрече предоставили подробности инцидента. Тот обратился в свою очередь до главы КГБ Валерия Вакульчика.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, существует также отдельное поручение. Эго он адресовал прессекретарці Натальи Эйсмонт

"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", — добавил он.

Следует напомнить, задержания, согласно официальным данным, произошло в ночь на среду, 29 июля. Тем временем так называемое срочное заседание Лукашенко созывает во второй половине дня.

Как сообщал ONLINE.UA, под Минском белорусские силовики 32 человека, которые якобы оказались боевиками пресловутой ЧВК Вагнера, связанной с президентом РФ Владимиром Путиным.

В целом на территорию республики приехали около 200 наемников. Они должны были якобы расшатывать ситуацию накануне предвыборной кампании. Все якобы изображали туристов.