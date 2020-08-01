В Украине изменили правила поступления в вузы - что важно знать абитуриентам

С 1 августа в Украине стартует вступительная кампания в вузы, которая в 2020 году будет проходить по новым правилам. В Миноборазования пояснили, на каких условиях абитуриенты могут поступить в учреждения высшего образования, до какого числа можно подавать документы, а также, что делать тем выпускникам, которые не сдавали ВНО. О главных нововведениях при поступлении в вузы рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает ONLINE.UA.

"С 1 августа с 10:00 начинается регистрация электронных кабинетов для абитуриентов, которые будут подавать заявления в электронной форме. Поступающие смогут подать заявления с 13 до 22 августа. Хотим отметить и успокоить поступающих, что зарегистрировать электронный кабинет они смогут в течение всего периода подачи заявлений", — пояснил чиновник.

Если абитуриент не получит свидетельство о среднем образовании до 22 августа, он сможет подать заявления в своем электронном кабинете без самого свидетельства, но с записью о его заказе — оригинал можно будет подать в начале обучения.

Также в 2020 году с 1 по 12 августа абитуриенты смогут сдать вступительные экзамены вместо ВНО и творческие конкурсы на определенные специальности при поступлении на бюджет. Для поступающих на контрактную форму заведения могут устанавливать дополнительные сроки проведения экзаменов и творческих конкурсов в период с 13 по 22 августа. Кроме того, в МОН абитуриентам-льготникам в этом году разрешили подать электронные заявления на поступления при наличии хотя бы одного сертификата ВНО 2017-2020 годов.

В Минобразования напомнили, что в 2020 году будет действовать специальная квота для поступления на бюджет для выпускников из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

"В образовательном центре ("Крым-Украина" или "Донбасс-Украина") поступающие из временно оккупированных территорий могут подать до 5 заявлений и участвовать в конкурсе на места государственного заказа в рамках специальной квоты для приема поступающих из временно оккупированных территорий на основе полного общего среднего образования", — уточнили в МОН.

Важно напомнить, что с 30 июня 2020 года начал работу консультационный центр МОН, услугами которого могут пользоваться нынешние абитуриенты. Там можно получить ответы на самые распространенные вопросы во время вступительной кампании.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский подписал указ относительно поступления в вузы для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма. Выпускники с временно оккупированных территорий Украины смогут теперь бесплатно учиться в украинских высших учебных заведениях по специальной квоте.