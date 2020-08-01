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В Украине изменили правила поступления в вузы - что важно знать абитуриентам

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В Украине изменили правила поступления в вузы - что важно знать абитуриентам Фото: pxhere.com

С 1 августа в Украине стартует вступительная кампания в вузы, которая в 2020 году будет проходить по новым правилам. В Миноборазования пояснили, на каких условиях абитуриенты могут поступить в учреждения высшего образования, до какого числа можно подавать документы, а также, что делать тем выпускникам, которые не сдавали ВНО. О главных нововведениях при поступлении в вузы рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает ONLINE.UA.

"С 1 августа с 10:00 начинается регистрация электронных кабинетов для абитуриентов, которые будут подавать заявления в электронной форме. Поступающие смогут подать заявления с 13 до 22 августа. Хотим отметить и успокоить поступающих, что зарегистрировать электронный кабинет они смогут в течение всего периода подачи заявлений", — пояснил чиновник.

Если абитуриент не получит свидетельство о среднем образовании до 22 августа, он сможет подать заявления в своем электронном кабинете без самого свидетельства, но с записью о его заказе — оригинал можно будет подать в начале обучения.

Также в 2020 году с 1 по 12 августа абитуриенты смогут сдать вступительные экзамены вместо ВНО и творческие конкурсы на определенные специальности при поступлении на бюджет. Для поступающих на контрактную форму заведения могут устанавливать дополнительные сроки проведения экзаменов и творческих конкурсов в период с 13 по 22 августа. Кроме того, в МОН абитуриентам-льготникам в этом году разрешили подать электронные заявления на поступления при наличии хотя бы одного сертификата ВНО 2017-2020 годов.

В Минобразования напомнили, что в 2020 году будет действовать специальная квота для поступления на бюджет для выпускников из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

"В образовательном центре ("Крым-Украина" или "Донбасс-Украина") поступающие из временно оккупированных территорий могут подать до 5 заявлений и участвовать в конкурсе на места государственного заказа в рамках специальной квоты для приема поступающих из временно оккупированных территорий на основе полного общего среднего образования", — уточнили в МОН.

Важно напомнить, что с 30 июня 2020 года начал работу консультационный центр МОН, услугами которого могут пользоваться нынешние абитуриенты. Там можно получить ответы на самые распространенные вопросы во время вступительной кампании.

В Украине изменили правила поступления в вузы - что важно знать абитуриентам (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский подписал указ относительно поступления в вузы для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма. Выпускники с временно оккупированных территорий Украины смогут теперь бесплатно учиться в украинских высших учебных заведениях по специальной квоте. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, вступительная кампания 2020, образование, віща освіта, экзамены, МОН, абитуриенты, виші
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Обновлено:23:11, 01.08.2020

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