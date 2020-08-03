Facebook, Amazon, Google обвинили в шпионаже и уничтожении конкурентов - что стоит знать

Сразу ряд американских технологических компаний обвинили в монополизации рынка в агрессивном подавлении конкурентов. Конгресс США начал рассмотрение коммерческой угрозы от Facebook, Google, Amazon, Apple. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на зарубежные СМИ.

В среду, 29 июля, юридический подкомитет по антимонопольной политике Конгресса провел шестичасовое заседание, во время которого прозвучали обвинения и ответы руководителей упомянутых компаний.

Руководитель подкомитета Дэвид Сисиллин отметил, каждая компания имеет доступ к информации миллионов пользователей. Ее использовали для отслеживания активности потенциальных конкурентов и, соответственно, подавления их.

Чиновники вспомнили поглощения "Фейсбуком" проектов Instagram и WhatsApp. Одновременно корпорация параллельно с этими независимыми инициативами разрабатывала собственные подобные сервисы. Марк Цукерберг заявил, что они никоим образом не угрожали Instagram.

"Когда доминирующая платформа угрожает своим потенциальным конкурентам, это не должно быть нормальной практикой. Facebook собирает и монетизирует данные о пользователях, затем использует их, чтобы шпионить за конкурентами, копировать разработки и уничтожать конкурентов", — подчеркнули в Конгрессе и добавили, что такие действия не дают расцвести другим проектам.

Представителям Amazon забросали, что компания — монополист, поскольку владеет 70% онлайн-закупки в США. Отмечалось, что в основном позиции сервиса повторяют позиции других распространителей, однако коммерческий гигант пользуется своим положением доминирующей платформы для подавления конкуренции.

Против Google предъявили обвинение в контактах с китайскими властями. Также корпорацию подозревают в краже контент других сайтов, чтобы заставить пользователя подольше находиться именно на поисковой странице.

Проблемой Apple конгрессмены назвали одностороннее решение, какие приложения будут в их электронных магазинах. Их сервисами пользуются сотни миллионов людей по всему миру.

Представители компаний заявили, что не ставят угрозы для других, поэтому американским властям не о чем беспокоиться. Интересно, что даже президент Дональд Трамп пригрозил необходимыми мерами, если Конгресс не сможет этого сделать. Он планирует подписать специальный указ.

Как сообщал ONLINE.UA, пользователи социальных сетей заметили странную особенность приложения Instagram для iOS. По их словам, приложение использует камеру смартфона все время.