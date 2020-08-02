В Украине утвердили новые правила учебного процесса - как будут учиться школьники с 1 сентября

Новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября и власти страны уверены, что пойти в школу смогут почти все учащиеся, кроме тех, кто проиживает в регионах, включенных в "красную" зону. Правительство пока разрабатывает три сценария обучения в Украине в новом учебном 2020-2021 году. Наиболее вероятным будет смешанное обучение. В свою очередь Минздрав вводит свои правила обучения в школах. Соответствующее постановление подписал 30 июля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Постановление содержит несколько групп требований — к организации образовательного процесса, к организации питания и к школьному транспорту. Как будут учиться школьники с 1 сентября, сообщила руководитель киевского департамента образования Елена Фиданян, передает ONLINE.UA.
Временные рекомендации Минздрава по организации учебного процесса в школах с 1 сентября предусматривают:
- Разработку руководителем учебного заведения маршрута движения учеников (задействуя все возможные входы в помещение) и составление графика, по которому школьники будут входить в здание. Запрещается допуск в помещения родителей и сопровождающих лиц, кроме спутников учеников с инвалидностью.
- Педагогический состав учебного заведения перед началом занятий должен будет проводить опрос учеников об их самочувствии и возможных симптомах респираторной болезни.
- В случае выявления признаков острой респираторной болезни и при отсутствии родителей ученика будут изолировать в специально отведенном помещении, информировать родителей (законных представителей) и принимать решение о направлении в учреждения здравоохранения.
- Вход в учебные заведения разрешается в защитной маске или респираторе. Маски можно не использовать на занятиях. Во время передвижения по помещениям учебного заведения использование масок обязательно.
- На входе во все помещения необходимо оборудовать места для обработки рук антисептическими средствами с заметной инструкцией с четко прописанными правилами дезинфекции рук (в виде баннера, наклейки и т.д.).
- Передвижения учащихся между учебными кабинетами и аудиториями будет минимизировано, проводить занятия рекомендуется в одном помещении, применяя модульный подход к организации изучения дисциплин.
- В расписании занятий необходимо предусмотреть возможность разного времени начала и окончания занятий (перерывов) для разных классов и групп.
- По возможности обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на открытом воздухе.
- После каждого занятия проводить проветривание в течение не менее 10 минут.
Важно отметить, что дистанционное обучение власти готовят только в учебных заведениях из "красной зоны" с плохими показателями по заболеваемости. В остальных же начнутся привычные школьные будни с поправкой на карантин — маски, изменение температуры, проветривание и никаких экскурсий. Также рассматривается гибридный вариант очно-заочного обучения, когда дети из одного класса могут ходить в школу по очереди, что позволит уменьшить скопление учащихся в одном помещении на уроке.
Напомним, ранее украинцы обратились к президенту Украины с неотложным требованием. Они настаивают на том, чтобы он запретил дистанционное обучение во всех учебных заведениях страны. Данная петиция уже собрала 25 тыс голосов, поэтому команда украинского лидера должна ее рассмотреть в ближайшее время.
В свою очередь в МОН уверяют, что Министерство образования и науки Украины пока не намерено переводить школы на дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года. В ведомстве обращают внимание на то, что это решение будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине изменили правила поступления в вузы из-за карантина. Вступительная кампания с 1 августа будет проходить по-новому.