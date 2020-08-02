В Украине утвердили новые правила учебного процесса - как будут учиться школьники с 1 сентября

Новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября и власти страны уверены, что пойти в школу смогут почти все учащиеся, кроме тех, кто проиживает в регионах, включенных в "красную" зону. Правительство пока разрабатывает три сценария обучения в Украине в новом учебном 2020-2021 году. Наиболее вероятным будет смешанное обучение. В свою очередь Минздрав вводит свои правила обучения в школах. Соответствующее постановление подписал 30 июля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Постановление содержит несколько групп требований — к организации образовательного процесса, к организации питания и к школьному транспорту. Как будут учиться школьники с 1 сентября, сообщила руководитель киевского департамента образования Елена Фиданян, передает ONLINE.UA.

Временные рекомендации Минздрава по организации учебного процесса в школах с 1 сентября предусматривают:

Разработку руководителем учебного заведения маршрута движения учеников (задействуя все возможные входы в помещение) и составление графика, по которому школьники будут входить в здание. Запрещается допуск в помещения родителей и сопровождающих лиц, кроме спутников учеников с инвалидностью.

Педагогический состав учебного заведения перед началом занятий должен будет проводить опрос учеников об их самочувствии и возможных симптомах респираторной болезни.

В случае выявления признаков острой респираторной болезни и при отсутствии родителей ученика будут изолировать в специально отведенном помещении, информировать родителей (законных представителей) и принимать решение о направлении в учреждения здравоохранения.

Вход в учебные заведения разрешается в защитной маске или респираторе. Маски можно не использовать на занятиях. Во время передвижения по помещениям учебного заведения использование масок обязательно.

На входе во все помещения необходимо оборудовать места для обработки рук антисептическими средствами с заметной инструкцией с четко прописанными правилами дезинфекции рук (в виде баннера, наклейки и т.д.).

Передвижения учащихся между учебными кабинетами и аудиториями будет минимизировано, проводить занятия рекомендуется в одном помещении, применяя модульный подход к организации изучения дисциплин.

В расписании занятий необходимо предусмотреть возможность разного времени начала и окончания занятий (перерывов) для разных классов и групп.

По возможности обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на открытом воздухе.

После каждого занятия проводить проветривание в течение не менее 10 минут.

Важно отметить, что дистанционное обучение власти готовят только в учебных заведениях из "красной зоны" с плохими показателями по заболеваемости. В остальных же начнутся привычные школьные будни с поправкой на карантин — маски, изменение температуры, проветривание и никаких экскурсий. Также рассматривается гибридный вариант очно-заочного обучения, когда дети из одного класса могут ходить в школу по очереди, что позволит уменьшить скопление учащихся в одном помещении на уроке.

Напомним, ранее украинцы обратились к президенту Украины с неотложным требованием. Они настаивают на том, чтобы он запретил дистанционное обучение во всех учебных заведениях страны. Данная петиция уже собрала 25 тыс голосов, поэтому команда украинского лидера должна ее рассмотреть в ближайшее время.

В свою очередь в МОН уверяют, что Министерство образования и науки Украины пока не намерено переводить школы на дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года. В ведомстве обращают внимание на то, что это решение будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине изменили правила поступления в вузы из-за карантина. Вступительная кампания с 1 августа будет проходить по-новому.