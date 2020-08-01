Как предприниматель с Донбасса сохранил свой бизнес в период карантина - вдохновляющий пример

В последние месяцы многие малые предприниматели вынуждены были прекратить свою деятельность в результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Но те, кто не стал опускать руки и искал пути спасения своего бизнеса, смогли сохранить свое дело — в тяжелый период они многие бизнесмены решились на перепрофилировали свои производства, благодаря чему не только дали возможность своим предприятиям выжить в условиях кризиса, но и сохранить рабочие места для сотрудников. Одной из таких решительных предпринимателей стала Ирина Паруна, которой в 2014 году пришлось начать жизнь с нуля в селе Боброво, которое находится в 8 км от линии фронта на Донбассе, куда она переехала из Северодонецка после начала вооруженной агрессии России против Украины. Развить бизнес своей мечты Ирина смогла благодаря грантовой поддержке, которую получила в рамках программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Как ей удалось спасти его во время карантина, рассказывает ONLINE.UA.

Свой бизнес Ирина начала прямо дома — в одной из комнат она оборудовала швейную мастерскую, в которой изготавливала халаты, платья и постельное белье. Предпринимательница мечтала расширить производство, но у нее не хватал средств на новое оборудование. В поисках привлечения средств к своему производству Ирина случайно узнала о грантовой программе USAID. Она подала заявку и получила грант, который позволил ей приобрести пять оверлоков, гладильную машину и запас тканей.

"Собственными усилиями нам никогда бы не удалось привлечь средства, чтобы купить такое оборудование. То, что мы смогли приобрести гладильную машину с паром, на котором очень легко работать — это была настоящая фантастика", — призналась предпринимательница.

Благодаря полученным средствам на развитие бизнеса, Ирина смогла нанять пять портных и значительно нарастить объемы производства. Но с приходом в Украину пандемии коронавируса ее дело снова оказалось под угрозой. Но и в сложившейся ситуации предпринимательница нашла выход — она перешла к производству масок, используя закупленные ткани для постельного белья. Ее сотрудницы работали по 14 часов в день, изготовив более трех тысяч защитных масок, на которых до сих пор в Украине есть повышенный спрос. Полученную прибыль Ирина используется для поддержки социальных инициатив, которые обеспечивают помощь нуждающимся и людям с инвалидностью. В частности, изготовленные предприятием маски были предоставлены работникам местной полиции, городской власти и международных организаций, работающих в Восточной Украине. Переориентация на производство масок позволила сохранить рабочие места и дала самому предприятию возможность выжить.

"Мы сохранили свой бизнес, и я от этого очень счастлива", — подчеркнула Ирина, которая имеет целый ряд планов по развитию своего бизнеса.

В будущем предпринимательница хочет и дальше шить маски, а также планирует расширить площадь мастерской и возможно приобрести вышивальную машину, что позволит украшать постельное белье и маркировать ее собственным брендом.

Напомним, программа "Конкурентоспособная экономика Украины" направлена на развитие сильной, диверсифицированной и открытой экономики Украины путем улучшения бизнес-среды для малых и средних предприятий. Цели программы — повышение конкуретности ключевых отраслей экономики и обеспечение Украины возможностями воспользоваться преимуществами от соглашений о свободной торговле. Она запущена в 2018 году и будет длиться до 2023 года. Программа КЭУ поощряет создание бизнес-стартапов и деятельность малых и средних предприятий, способствует повышению конкуренции на внутреннем рынке Украины и поддержке конкурентоспособности украинских стартапов, малых и средних предприятий на международных рынках.

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