Археологи раскрыли одну из главных тайн Стоунхенджа - интересные детали

Камни, из которых древние создатели сформировали Стоунхендж, происходят из совсем другой локации. Команда ученых из археологов и геологов выяснила, откуда именно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на IFL Science.

Согласно выводам специалистов, породу обнаружили в месте под названием Вест-Вудс. Оно находится в 25 километрах от сооружения.

Во время исследования эксперты проанализировали химический состав камней-сарсенов, которые остались. Из общего количества в 52 общий химический состав 50. Это стало поводом для выводов о общее место происхождения.

С помощью идентификации этого геохимического подписи ученые сравнили сарсены с каменными месторождениями в стране. Больше других подошел именно Вест-Вудс.

Считается, что упомянутые 50 глубь доставили к месту строительства Стоунхенджа одновременно. Их, скорее всего, собрали на месте во время одной фазы сооружения.

Интересно, что другие два сарсены привезли из другого места, поскольку упомянутый подпись совсем другой. Археологи считают, сначала Стоунхендж состоял из около 80 мегалитов, однако куда они делись до нашего времени — неизвестно.

Ученые ранее установили, что Стоунхендж строили в несколько этапов, которые могли разделять целые столетия. Процесс начался около 3 тысячелетия до нашей эры. Он длился почти тысячу лет.

Пока неизвестно, зачем и кто построил Стоунхендж. Очевидно, что он имеет астрономическую функцию. Все остальное — лишь гипотезы, которые выдвигают различные эксперты в течение последних столетий.