Названы лучшие сериалы века, которые стоит посмотреть

Популярный британский журнал Digital Spy составил рейтинг, в который включил лучшие сериалы 21 века. Список был составлен на основе зрительского голосования, в ходе которого эксперты выяснили, какие телевизионные шоу больше всего понравились людям. Лидером рейтинга зрители признали сериал НВО "Игра престолов", за событиями которого следил весь мир. Они назвали его главным шоу последнего столетия, которое стоит посмотреть и пересмотреть тем, кто уже видел. Какие фильмы еще попали в рейтинг "Лучшие сериалы 21 века", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Второе место в рейтинге лучших сериалов последнего столетия занял фэнтези-сериал Netflix "Очень странные дела". На третьей — британское научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", произведенное компанией BBC Studios. Следом идут детективный сериал "Шерлок" и криминальная драма "Во все тяжкие".

В первую десятку лучших сериалов 21 века также попали:

Лучший пекарь Британии

Убивая Еву

Гевин и Стейси

По долгу службы

Чернобыль

Напомним, первый сезон сериала "Игра престолов" вышел 17 апреля 2011 года. Через три года этот сериал обогнал по популярности "Клан Сопрано" — еще один хит американского телеканала HBO, на котором транслировался проект. А финальный эпизод восьмого, последнего сезона фэнтези-саги посмотрели более 19 млн зрителей. Это рекордный показатель за всю историю HBO. Кроме того, сериал получил рекордные 32 номинации на телепремию "Эмми", включая категории "Лучшая драма" и десять актерских номинаций. Предыдущий рекорд в течение 25 лет удерживал сериал "Полиция Нью-Йорка", в 1994 году получивший 27 номинаций.

Ранее ONLINE.UA публиковал рейтинг лучших сериалов 2020 года, который составили критики ВВС. Они включили в список 15 сериалов и мини-сериалов, которые стоит посмотреть.