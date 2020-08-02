Не просто уколы красоты - выявлена неожиданная польза ботокса для организма

Оказывается, уколы ботокса оживляют не только кожу лица, но и душу людей. К такому выводу пришли американские ученые из Школы фармацевтики и фармацевтических наук Скаггса в Калифорнийском университете в Сан-Диего, которые доказали, что препараты ботокса, кроме своего выраженного косметического эффекта, являются отличным средством для профилактики депрессии. Они изучили базу данных Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FAERS), в которой есть более 13 млн добровольных сообщений о побочных эффектах, которые люди испытывали при приеме лекарств. Вот что они обнаружили — депрессия отмечалась на 40−88% реже у пациентов, получавших ботокс. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Scientific Reports.

Авторы исследования отметили, что люди, получавшие инъекции ботокса — в шести разных местах, а не только в лоб — сообщали о депрессии значительно реже, чем пациенты, проходившие различное лечение по тем же условиям. Тем самым они опровергли теорию, которая существовала много лет о том, что инъекции ботокса по косметическим причинам облегчают депрессию у людей, из-за того, что вводятся в лоб и ослабляют сильные морщины, нарушающие петлю обратной связи, которая и усиливает негативные эмоции.

"Мы обнаружили, что механизм может быть более сложным, потому что на самом деле не имеет значения, где вводится ботокс. Этот вывод является захватывающим, потому что он поддерживает новый метод лечения, который влияет на настроение и борется с депрессией, одной из распространенных и опасных психических болезней, и основан на очень большом массиве статистических данных, а не на ограниченных наблюдениях", — подчеркнули исследователи.

На следующем этапе ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы определить механизм действия ботокса в качестве антидепрессанта. Они полагают, что нужно изучить несколько возможностей ботокса, который может быть эффективнее других препаратов при психологических и психических расстройствах.

Важно добавить, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 264 миллионов человек во всем мире страдают депрессией. Депрессию часто лечат психотерапией, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, ингибиторами обратного захвата дофамин-норэпинефрина и/или ингибиторами обратного захвата серотонин-норэпинефрина. Все же эти подходы неэффективны для почти одной трети пациентов. Вот почему врачи и исследователи изучают другие варианты лечения, включая электросудорожную терапию, транскраниальную магнитную стимуляцию, инфузии кетамина и, в последнее время, инъекции ботокса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что грецкие орехи помогают бороться с депрессией.