Меган Маркл оказалась в эпицентре нового громкого скандала - детали

Жизнь жены принца Гарри, Меган Маркл, ежедневно привлекает к себе внимание все большего количества людей, поскольку она насыщена огромным количеством публичных конфликтов и скандалов. Как известно, несколько месяцев назад состоялся первый суд по делу светской львицы против таблоида Mail on Sunday — Меган Маркл обвинила издание во вмешательстве в личную жизнь, но проиграла слушания. Теперь она заплатит средству массовой информации 87 тыс долларов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Insider.

"Недавно стало известно, что Меган согласилась выплатить 87 тыс долларов расходов своего оппонента для подготовки к защите, что в итоге не смогла использовать в ходе дела. Сейчас Маркл вместе с адвокатами готовится к следующему слушанию по делу против британских таблоидов. Бывшая герцогиня делает все для того, чтобы не рассекречивать имена друзей, которые согласились анонимно дать показания в ее защиту", — говорится в сообщении издания. Согласно последним данным, на одном из заседаний адвокат Меган случайно сказал фамилию ее друга, который уже давал показания. Однако судья запретил всем присутствующим разглашать эту информацию и делиться ею с медиа. Жена принца Гарри уверяет, что Mail on Sunday стремится все-таки обнародовать данные показания ради коммерческой выгоды. "Издатель Associated Newspapers угрожает опубликовать имена пяти женщин, которые год назад решили пообщаться с американскими СМИ на условиях анонимности. Таким образом они стремились защитить меня от издевательств в британских таблоидах", — отметила Меган Маркл в новом заявлении. По ее словам, издание не хочет отвечать перед судом, поэтому хочет отвлечь внимание от этого дела.

Стоит напомнить, что в октябре прошлого года, еще будучи членом королевской семьи, Меган Маркл подала иск в суд на британский таблоид Mail on Sunday. Жена принца Гарри обвинила СМИ в незаконном использовании конфиденциальной информации. Скандал разгорелся после публикации личного письма, которое Меган писала своему отцу.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, медиа начали обвинять принца Гарри и Меган Маркл в совершении подлого поступка.