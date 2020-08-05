Ди Каприо порадует фанатов сериалом по утопии Олдоса Хаксли - интересные детали сюжета

В будущем ожидается сериальная адаптация романа Олдоса Хаксли "Остров". Исполнительным продюсером проекта выступит голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Variety.

По обнародованным данным, сценарий будет вращаться вокруг таинственного острова в Индийском океане. Его отыщет британский журналист и узнает о утопическое общество, которое там живет.

Упомянутый остров Пала богатый на нефтяные ресурсы. Британец — официальный представитель богатого промышленного бизнесмена, который хочет эксклюзивного контракта на поставки топлива с местной королевой.

Журналист углубляется в жизнь островитян, которые пытаются ориентироваться прежде всего на природу, ограничивать развитие технологий, а также практикуют медитацию и гипноз. Главными врагами этих людей станут традиционно жадные промышленники и воительницы представители цивилизованного мира.

Оригинальное произведение написан в 1962 году. Известнейшая антиутопия Хаксли, "О дивный новый мир", вышла на 30 лет раньше. "Остров" сильно отличается от предшественника, автор дополнил свое видение утопии посреди современного мира некоторыми тенденциями, которые сложились в его время. Одной из них стала заинтересованность Востоком — медитативными практиками, дауншифтингом, психоделическими наркотиками.

Известно, что сериал будет компания Appian Way, ее основал Ди Каприо. Нет никаких сведений о сроках выпуска проекта или платформу, которая его демонстрировать.

Как сообщал ONLINE.UA, фанатов сериала из вселенной "Ведьмак" порадовали анонсом новостей. В будущем стриминговий сервис Netflix выпустит новый проект.

Согласно официальным деталями, проект получил название Blood Origin. Он станет приквелом к прошлогоднему сериала.