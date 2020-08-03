Ученые открыли механизм самоуничтожения туберкулеза - сенсационная информация

Недавно официально стало известно, что международная команда ученых смогла открыть новый токсин, блокирующий важные для развития бактерий туберкулеза аминокислоты — стоит обратить внимание на то, что без них эти вредные микроорганизмы не могут выжить. По мнению ученых, именно это может помочь создать препараты против туберкулеза нового поколения. Что важно понимать, туберкулез до сих пор одно из самых смертельных инфекционных заболеваний. Несмотря на то, что большинство случаев можно вылечить с помощью лекарств, растет количество случаев, когда инфекция является резистентной к антибиотикам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Phys.org.

"Ученые из Даремского университета (Великобритания) и Центра целостной биологии в Тулузе (Франция) открыли новый токсин MenT, который производит бактерия Mycobacterium tuberculosis. Туберкулезная палочка в основном поражает легкие, но может влиять и на гланды, кости и нервную систему. Бактерии производят токсины, которые помогают им адаптироваться к новой среде. Однако иногда эти токсины вредят самим бактериям", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что ученым удалось разработать крайне детализированное трехмерное изображение MenT, которое, в сочетании с генетическими и биомеханическими данным, показывает, что токсин подавляет использования аминокислот, необходимых бактерии для производства белка. Таким образом, рост Mycobacterium tuberculosis останавливается, и бактерия умирает.

"Фактически, туберкулез сам себя отравляет... С помощью форсированной активации MenT или в результате дестабилизации отношений между токсином и антитоксином MenA можно уничтожить бактерии туберкулеза", — пояснил один из авторов исследования Тим Блоуер.

Что важно понимать, исследования ученых открывает неизвестный ранее механизм блокирования синтеза белка, который препятствует распространению туберкулеза и других инфекций. Ученые надеются, что их работа ляжет в основу медицинских препаратов нового поколения.