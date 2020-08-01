Нацбанк ухудшил экономический прогноз по Украине - чего ожидать

Карантин, который ввели через коронавирус COVID-19 , вызвал рост безработицы. Нацбанк Украины представил новый прогноз относительно развития этого показателя в будущем. Об этом сообщает ONLNE.UA со ссылкой на опубликованный инфляционный отчет за июль.

Согласно выводам экспертов, показатели безработицы уже в 2020 году будут достигать 10%. Предыдущий прогноз указывал на 9,5%, его сделали еще в апреле.

"Ослабление карантинных ограничений уже в мае повлекло быстрое восстановление предложения рабочей силы, которая в июне за еженедельными данными количества резюме вернулась на докарантинний уровень. Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства", — проинформировали в НБУ.

В будущем году процент безработицы упадет до 9%. В то же время предыдущий прогноз информировал о меньший объем — 8,6%. Уже в 2020 году безработица достигнет 8,8% (8,6% по старым оценкам).

Министерство развития экономики и торговли предполагает, что в следующем году уровень номинальной среднемесячной зарплаты увеличится до 13,6 тысячи гривен. В 2022 году показатель вырастет до 15,4 тысячи.

Уровень безработицы достигнет в следующем году 9,2%, а вот еще через год — 8,5%.

Украина живет в режиме карантина и эпидемических ограничений с середины марта 2020 года.

Как сообщал ONLINE.UA, пандемия коронавирус COVID-19 мощно ударил по украинской экономике, одновременно с экономиками других государств мира. Нацбанк в конце июля обнародовал новый прогноз относительно восстановления.

Согласно обнародованному инфляционным отчетом, сокращения украинской экономики по 2020 год составит 6%. В следующем году рост достигнет 4%.