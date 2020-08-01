Гороскоп на 01 августа для всех знаков зодиака

Похоже, что Скорпионы любят трудные жизненные ситуации, потому что в их натуре стремиться кого-то спасать, выбираться из сложной ситуации и вообще превращать свою жизнь из серой в яркую и красочную, наполненную эмоциями и движением.

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок. "Ну и что, что мне не 9 лет, — я тоже хочу попрыгать на батуте!" Козероги любят странных людей. Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста"

Стрельцы не настолько слабые, чтобы терпеть оскорбления, не настолько сильные, чтобы их прощать, но и не настолько злобные, чтобы мстить. Поэтому чаще всего они просто поворачиваются к обидчику спиной. Навсегда. очень часто у Стрельцов обстоятельства складываются так, что надеяться-то можно на что угодно, но реально рассчитывать — только на себя. Стрелец любит уютных людей, без "колючек" и глубоких омутов в характере. Любит, когда можно поговорить с человеком о чем угодно без споров и выяснений, кто больше прав, — когда именно такие задушевные разговоры и живая, искренняя теплота в отношениях для обоих важнее всего. Такие люди становятся частью жизни Стрельца и он переживает за них так же, как за себя самого.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 01 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вы рискуете слопать несколько больше, чем рассчитывали. Не то, чтобы это пошло вам во вред, и вообще — не жалко, но после этого наверняка потянет в сон, а нужно еще столько всего сделать. Потому мясная пища в список рекомендованных продуктов не входит, лучше сосредоточьтесь на рыбе и фруктах. Из овощей не стоит есть картофель и капусту — первая слишком тяжела для этого дня, а вторая — бессмысленна.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день для вас будет очень важно правильно и эффективно отдыхать. Сделайте все возможное для того, чтобы отдых принес свои результаты и после него вам не пришлось отдыхать дополнительно.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться, напрасно потратите время и силы.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день ваш любимый человек нечаянно покоробит ваши чувства, скажет нечто такое, что вам будет довольно-таки неприятно слышать. Звезды рекомендуют сразу сознаться ему в своей неприязни во избежание дальнейшего взаимонепонимания. Все-таки когда в душе кошки скребут, не очень приятно.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Звезды наделили вас гибким умом и сообразительностью — у ваших конкурентов таких точно нет. Однако чтобы кто-нибудь мог это оценить, их придется проявить. Если вы действительно хотите поймать удачу за хвост, то вам следует действовать решительно. И начинайте прямо сейчас!

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день не забудьте уделить внимание состоянию своей кожи. Если у вас ярко выраженная угревая сыпь, то сейчас любые самостоятельные пути её устранения могут только усугубить ситуацию. Лучше уж сдаться специалисту.

Общий гороскоп для Тельцов

Прислушайтесь к желаниям своего организма. Накормите его, если он голоден и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный, неласкового обращения может и не выдержать.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

У вас есть все шансы полакомиться чрезвычайно вкусным обедом, если вы не пойдете ни в первый, ни в третий ресторан или кафе, встретившееся вам по дороге. Предпочтительны четные числа. По этой же причине количество блюд, вами заказанных также должно быть четным. Кушать нынче можно что угодно, а на гарнир предпочтительны жареные овощи, прежде всего — картошка, также хороши будут батат и тапинамбур.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам стоит обратить внимание на представителя противоположного пола, который часто на вас поглядывает и улыбается. Возможно, вы встретитесь с ним в транспорте или на улице, а может, видите его каждый день. Так или иначе, задумайтесь: может быть, стоит стать этому человеку чуть ближе?..

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды рекомендуют вам приобрести какой-то элемент имиджа, который позволит вам позиционировать себя впоследствии как человека серьезного и делового. Например, ручка "Паркер" или часы "Картье" будут дорогим, но более чем подходящим вариантом.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

_ИМ сегодня будут блистать красноречием и источать ауру доброжелательности и взаимопонимания. Партнёр это оценит и тоже в свою очередь проявит чудеса понимания и такта. Это немало вас удивит — в последнее время ему это было так не свойственно! В итоге вы оба придёте к полному консенсусу.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы можете ненароком оказаться в неловком положении. Чтобы конфуз не приключился за столом, постарайтесь обеспечить себе уединение, и не берите ничего такого, что требовало бы каких-то специфических навыков в поедании. Это касается даже спагетти — грамотно навернуть из на вилку тоже не каждый сможет. А напитки ставьте от себя подальше, мало ли что.

Общий гороскоп для Близнецов

Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сейчас вы будете заняты не столько своей карьерой и своими достижениями на службе, сколько устройством на работу вашего родственника или хорошего знакомого. Можете сделать доброе дело и помочь начинающему специалисту, смотрите только, чтобы у вас не было потом неприятностей.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день Близнецам следовало бы исключить из своего рациона такие продукты, как копчености и маринады, поскольку они могут в значительной степени ухудшить процесс пищеварения и навредить желудку.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вам не стоит слишком увлекаться анализом ситуации и пробовать объяснять свои чувства логически и с точки зрения разума. Пожалуй, рациональному объяснению они поддаваться не будут, даже если вы приложите все усилия к тому, чтобы дела обстояли как-то иначе.

Общий гороскоп для Раков

Все то, от чего вы так стремитесь избавиться, настойчиво продолжает следовать за вами. Возможно, стоит сделать вид, что это вас устраивает, тогда отстанут.

Кулинарный гороскоп для Раков

Если погода будет хорошей, а настроение — замечательным, найдите вечером местечко, где можно отведать вареных раков. Но не стоит наведываться туда в одиночку. Минимум вдвоем. А лучше — веселой и шумной компанией. Не сумели найти раков? Не беда. В крайнем случае, сойдут и какие-нибудь другие выловленные из воды продукты питания. Кроме, разве что, рыб да водорослей.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день Ракам не рекомендуется длительное время находится на солнце, не важно, как вы к нему относитесь. Оно к вам нынче может оказаться немилосердно. О посещении солярия тем более и думать не стоит.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня хороший день для заключения договоров, проведения рекламных компаний, а также выставок, если вы работаете в сфере искусства. А что касается вашей карьеры, то она может складываться весьма нестандартно. Будьте готовы к неожиданным шагам со стороны начальства.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня вам просто жизненно необходимо окружить себя добрыми и заботливыми людьми, которые будут очень за вас переживать. Главное, чтобы они в этом переживании не переусердствовали и не убедили вас, что вы больны неизлечимо. Особенно, если вы вообще здоровы.

Кулинарный гороскоп для Львов

В этот день может быть уязвимо горло — постарайтесь его не повредить. По этому случаю рекомендуется исключить из рациона все, что может оказаться опасным — рыбу, чтобы не подавиться костью, мороженное и сильно охлажденные напитки — чтобы не застудить. Не стоит также пытаться заглотить особо большие куски пищи, да и вообще — не спешите. Кушать надо неторопливо и с удовольствием.

Бизнес-гороскоп для Львов

Нынче вас будет отвлекать любой пустяк. Впрочем, если вы займетесь уборкой пустяков из поля зрения, весь день уйдет на это занятие. Ситуация безвыходная — видимо, сделать ничего не удастся, так что можно силы и не тратить.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня у вас наступит резкое обострение организационных способностей. Так что не удивляйтесь, ловя злобные взгляды близких, замученных бесконечным потоком исходящих от вас ценных указаний.

Любовный гороскоп для Львов

В этот день решение проблемы в вашей личной жизни найдет вас неожиданно и будет совсем не похоже на то, что вы себе представляли. Кстати, оно может быть довольно жестоким по отношению к вашей второй половинке, поэтому крепко задумайтесь прежде чем окончательно его принять.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня все лучше делать в компании — будет получаться как-то удачнее, и времени, как ни странно, займет меньше. В самом деле, гораздо проще привлечь к себе внимание официанта, если позвать его сразу в пять-шесть глоток. Да и попробовать что-то вкусное с тарелки соседа можно, если, конечно отношения позволяют. Так что идите кушать с друзьями и заказывайте разное. Интереснее будет.

Общий гороскоп для Дев

Сегодняшний день должен быть довольно удачным, единственная опасность вашему благополучию — ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня звезды напоминают Девам о том, что не все сладкое одинаково вредно. Если вы включите в свой рацион сухофрукты или мед, это поможет вам удовлетворить свое желание съесть что-нибудь вкусненькое и не нанесет вреда вашему организму.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вы будете удивительным целителем для вашего любимого человека. Никакой врач, никакое лекарство не смогут ему помочь так же эффективно, как ваш поцелуй или ваше поглаживание по больному месту. А уж доброе и ласковое слово и вовсе станет панацеей. Почувствуйте себя добрым доктором Айболитом...

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня звезды обещают вам значительный, хотя и кратковременный успех в делах. Поэтому вам необходимо ловить удачу за хвост и выжать из ситуации максимум пользы. Безусловно, оно того стоит! И вполне возможно, что сегодня все это обеспечит вам популярность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодняшний день обещает быть весьма напряженным, однако постарайтесь сохранять хладнокровие, излишние переживания могут вызвать сильные головные боли, а также стать причиной повышенного давления.

Общий гороскоп для Весов

Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется — узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вам стоит последовать совету вашего друга и воплотить этот совет в жизнь как можно более точно, ярко и полно. Вы даже не подозреваете, как благоприятно он отразится на вашей работе и на ее результатах. Однако несмотря ни на что критичный взгляд на вещи вам не помешает.

Любовный гороскоп для Весов

Пожалуй, что сегодня не стоит проявлять излишнюю категоричность в обсуждении бытовых вопросов. Будучи лидером в отношениях, вам не мешало бы позаботиться о всеобщем комфорте — и подарить день правления своему партнеру. Пусть ликует, а ночью вы возьмете свое.

Кулинарный гороскоп для Весов

Хороший день для смены всего на свете. Почему бы не начать со вкусов в еде? Попробуйте что-нибудь новенькое. Совершенно необязательно экзотическое, скажем, то, от чего вы до сих пор отказывались или то, что вам просто не приходило в голову попробовать. Давно ли вы в последний раз ели голубцы? Их ленивую разновидность? А плов?

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день вам стоит довольно серьезно подойти к определению того, что именно и почему у вас болит. Ничего не болит? А вы в этом совершенно точно уверены?

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня звезды советуют быть внимательнее. Рисковые мероприятия лучше отложить на ближайшее будущее: пока что вполне можно обойтись и без них. Будьте осторожны в составлении и проверке документов. Любые, даже незначительные мелкие недочеты могут в результате сыграть против вас.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам непросто будет разобраться в ваших чувствах и решить, как же вы на самом деле относитесь к тому, кто гордо носит звание вашего любимого человека. Ни сердце, ни душа, ни разум не будут для вас достойными помощниками. Может быть, попробуете привлечь сторонних наблюдателей?

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Нынче на вашем столе максимальное количество блюд должно иметь белый цвет. Или по возможности более близкий к белому. Если вы планируете кушать картошку — то не жаренную до золотистой корочки (вкусно, но не к месту), а запеченную в сливках с чесноком и белым перцем, если рыбу — то не форель или лосося — а треску или хек. Если мясо, то под майонезом.

Общий гороскоп для Скорпионов

Этот день должен быть осиян лучами вашего альтруизма. Не сможете обеспечить такового — пеняйте на себя.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день Стрельцам будет довольно просто заняться коррекцией вашей фигуры. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы действия, направленные на достижение благой цели, не навредили никаким другим аспектам вашего здоровья.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое-то действие, которое в корне изменит ваши с ним отношения. Впрочем, необходимость в этих изменениях назрела, и это понимают обе стороны. Постарайтесь вместе решиться на своевременный шаг ради того, чтобы отношения ваши развивались.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынче ничто не сможет поднять вам настроение лучше, чем тарелка хороших, наваристых щей со сметаной и добрым куском черного хлеба. Впрочем, вместо хлеба сойдет и булка, а некоторые предпочитают даже есть щи без сметаны. Но это — мелочи, можно сказать, второстепенные компоненты. В отличие от собственно щей, замена которых на любое другое блюдо приведет к весьма грустному результату.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Бестолку — логика тоже не всесильна, практически всякое решение включает элемент интуиции.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня в кругу семьи вам предстоит выполнять функции, схожие с теми, что вы выполняете во время вашей трудовой деятельности. Только на этот раз не за деньги, а за благополучие близких и родных людей. Что ценнее и как это повлияет на качество — время покажет.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Если вам не хватает средств и вы находитесь в затруднительном финансовом положении, то сегодня вам удастся-таки найти новый источник заработков. А вот сумеете ли вы совмещать два рода деятельности, тот ещё вопрос. Придётся, по всей видимости, работать гораздо усерднее, чем раньше.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Кулинарный прогноз на этот день касается более той лапши, что развешивается по ушам, а не раскладывается по тарелкам. Вероятно, ваше ораторское искусство затмит все остальные ваши качества, и вследствие этого, ваши собеседники вряд ли обратят внимание на то, что едят. Это довольно удобно, если вы планируете принимать гостей у себя, но не стоит совсем манкировать обязанностями гостеприимного хозяина — в конце концов, вам ведь тоже придется кушать то, что будет подано к столу.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день создан для любви. Используйте его с толком.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня очень удачный день для того, чтобы кого-нибудь очаровать. Для вас это будет более чем просто, а последствия могут оказаться самыми что ни на есть сложными и интересными. Более того, ваша личная жизнь в их результате может довольно серьёзно измениться в ту или иную сторону.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день могут обостриться проблемы с желудком, особенно если вы уже сталкивались с каким-либо заболеванием этого органа. Чтобы потом ситуация не вышла из-под контроля, вам стоит обратиться к гастроэнтерологу.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче у Водолеев весьма уязвимы легкие, поэтому по возможности постарайтесь отказаться от различных процедур, связанных с дыхательной системой, и уж конечно, ни о каком курении не может идти и речи!

Кулинарный гороскоп для Водолеев

День хорош для питания диетического характера. Не стоит особенно налегать на жирное, острое, пряное и алкогольное. Вы полагаете, что остальное несъедобно? У вас будет шанс убедиться, что это не так. Попробуйте придерживаться чисто овощного меню, исключив из него картошку и бобовые. Особое внимание рекомендуется уделить капусте брокколи, жареной в панировочных сухарях. За отсутствием таковой сойдет цветная, тушеная в сливках.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Этот день далеко не самый лучший для поиска новых деловых партнеров и инвесторов. Нынче вы почему-то не будете внушать доверия. Вполне вероятно, что сейчас вам вообще лучше помалкивать и на глаза никому не попадаться.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете познакомится с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто таки чарующие перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.

Любовный гороскоп для Водолеев

Не забудьте сегодня про вашу былую любовь. Впрочем, даже если вы очень захотите о ней не вспоминать, она сама бесцеремонно ворвётся в вашу жизнь — в лучшем случаем мощной волной ностальгии. Поэтому будьте готовы к такому нашествию и продумайте методы борьбы с ним.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 01 августа 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня у вас появится возможность заключить очень выгодную для вас сделку. Самой характерной ее чертой должна быть простота. Если вам предложат что-то сложное, не соглашайтесь, это не то.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня вам будет свойственно слишком много размышлять над довольно простыми вещами. И нервам вашим от этих действий отнюдь не станет лучше. Постарайтесь действовать быстро и решительно.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вашему любимому человеку придётся вас долго убеждать в справедливости своих утверждений, ибо вы почему-то совсем не будете ему верить, даже если приложите к этому максимум усилий. Впрочем, может быть, в вашей недоверчивости есть некоторый резон, о котором стоит задуматься?

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня хороший день для того, чтобы заняться делами, которые требуют особого внимания и концентрации. Вы преуспеете, если будет выполнять всё точно, быстро и не выходить за рамки порученного. Только постарайтесь не переоценить свои физические возможности, иначе восстановление займет потом много времени.

Кулинарный гороскоп для Рыб

На пути этого дня звезды пророчат вам наличие препятствия. Оно будет одно, но весьма значительное, и на его преодоление придется потратить массу времени и сил. Подкрепитесь цыпленком, жаренным по-итальянски (то есть — обжаренным во фритюре, затем кипяченым в белом вине, а после — поданным под специальным соусом с томатом, луком жаренной ветчиной и шампиньонами).