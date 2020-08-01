Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 1 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в субботу, 1 августа, зафиксировали 1172 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 71056 человек, из них 1709 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 39308 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 30039 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 1 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2766 случаев;

Волынская область — 3828 случаев;

Днепропетровская область — 1413 случаев;

Донецкая область — 889 случаев;

Житомирская область — 1896 случаев;

Закарпатская область — 5210 случаев;

Запорожская область — 800 случаев;

Ивано-Франковская область — 4680 случаев;

Кировоградская область — 704 случая;

г. Киев — 8342 случая;

Киевская область — 3787 случаев;

Львовская область — 9671 случай;

Луганская область — 127 случаев;

Николаевская область — 602 случая;

Одесская область — 3215 случаев;

Полтавская область — 446 случаев;

Ровенская область — 6111 случаев;

Сумская область — 509 случаев;

Тернопольская область — 3035 случаев;

Харьковская область — 3786 случаев;

Херсонская область — 227 случаев;

Хмельницкая область — 1163 случая;

Черновицкая область — 5964 случая;

Черкасская область — 942 случая;

Черниговская область — 843 случая.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (281,5) Закарпатской (235,8) и Ивано-Франковской (210,9) областях. На стационарном лечении находится 4800 человек, из них 124 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18098 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 528 пациентов. Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях. Заболевание было подтверждено у 4998 детей и 8693 медиков, из них 6405 медработников выздоровели. За сутки исследовано 16860 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1046080 ПЦР-исследований.

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 1 августа заболели уже почти 17,8 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 282 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали более 70 и 52 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 57 тысяч человек, общее число заболевших уже достигает почти 1,7 млн людей. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших достигает почти 840 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 34 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 5,913 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 683 тысяч людей, вылечились – 11,1 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он будет действовать по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 августа в Украине начнут действовать новые правила карантина.