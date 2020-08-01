Украина перешла на новую систему карантина - в каких областях и городах усилили ограничения

Карантин в Украине продлили до 31 августа, но с 1 числа он будет адаптивным — все регионы страны поделили на четыре зоны, в каждой из которых будут введены определенные ограничения. ONLINE.UA рассказывает, в каких областях и городах усилили ограничения, и как будет действовать карантин в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах.
По новым правилам, переход региона в зону с более жесткими ограничениями произойдет, если пять дней подряд в нем не выполняются показатели эпидситуации. Самыми легкими карантинные ограничения будут в зеленой зоне, самыми жесткими, включая остановку работы общественного транспорта, школ и кафе, ресторанов и ТРЦ — в красной. Если в области есть красная зона, то карантин продлевается до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области не уменьшится, и область не перейдет в оранжевую, желтую или зеленую зону.
Какие карантинные ограничения вводятся в городах и областях по новым правилам
- Зеленая зона — здесь будут действовать общие карантинные правила: масочный режим, социальная дистанция, перевозка пассажиров в общественном транспорте только на местах для сидения, проведение массовых мероприятий только при условии нахождения не больше одного человека на 5 квадратных метров.
- Желтая зона — кроме ограничений, действующих в зеленой зоне, добавляется запрет на посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.
- Оранжевая зона — кроме ограничений, действующих в зеленой и желтой зонах, добавляются запреты на деятельность хостелов, турбаз, и других заведений размещений, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; на работу спортзалов, фитнесс-центров, заведений культуры; деятельность детских лагерей; массовые мероприятия разрешаются только при условии нахождения одного человека на 20 кв.м и не больше 100 человек.
- Красная зона — дополнительно к мерам ограничений в зеленой, желтой и оранжевой зонах, запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Переход региона в зону с более жесткими ограничениями происходит, если показатели эпидемиологической ситуации превышены пять дней подряд. Ослаблять ограничения будут, если в течение трех дней эпидситуация соответствует критериям, которые установлены для каждой зоны.
Адаптивный карантин в Украине — в каких областях и городах усилили ограничения
С 1 августа регионы страны уже поделили на четыре зоны. Новые ограничения там начнут действовать с 3 числа.
В красную зону попали:
- Луцк и Тернополь;
- Кицманский район Черновицкой области.
В оранжевой зоне находятся:
- Ивано-Франковск, Львов;
- Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
- Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
- Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.
В желтой зоне:
- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;
- Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
- Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
- Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
- Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;
- Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;
- Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;
- Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
В зеленой зоне находятся все остальные города и области Украины, включая Киев. В частности, под усиление карантина не попали:
- Киев и Киевская область;
- Подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей;
- Харьковская область и Харьков;
- Днепропетровская область и Днепр;
- Запорожская область и Запорожье;
- Херсонская область и Херсон;
- Николаевская область и Николаев;
- Одесская область и Одесса;
- Кировоградская область и Кропивницкий;
- Черкасская область и Черкассы;
- Полтавская область и Полтава;
- Сумская область и Сумы;
- Черниговская область и Чернигов;
- Хмельницкая область и Хмельницкий;
- Ровенская область и Ровно;
- Районы и города Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Волынской областей, которые не попали в красную, оранжевую или желтую зоны.
Важно напомнить, что украинские власти готовятся к росту заболеваемости
Как сообщал ONLINE.UA, 1 августа в Украине зафиксировали 1172 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных