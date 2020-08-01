Украина перешла на новую систему карантина - в каких областях и городах усилили ограничения

Карантин в Украине продлили до 31 августа, но с 1 числа он будет адаптивным — все регионы страны поделили на четыре зоны, в каждой из которых будут введены определенные ограничения. ONLINE.UA рассказывает, в каких областях и городах усилили ограничения, и как будет действовать карантин в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах.

По новым правилам, переход региона в зону с более жесткими ограничениями произойдет, если пять дней подряд в нем не выполняются показатели эпидситуации. Самыми легкими карантинные ограничения будут в зеленой зоне, самыми жесткими, включая остановку работы общественного транспорта, школ и кафе, ресторанов и ТРЦ — в красной. Если в области есть красная зона, то карантин продлевается до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области не уменьшится, и область не перейдет в оранжевую, желтую или зеленую зону.

Какие карантинные ограничения вводятся в городах и областях по новым правилам

Зеленая зона — здесь будут действовать общие карантинные правила: масочный режим, социальная дистанция, перевозка пассажиров в общественном транспорте только на местах для сидения, проведение массовых мероприятий только при условии нахождения не больше одного человека на 5 квадратных метров.

— здесь будут действовать общие карантинные правила: масочный режим, социальная дистанция, перевозка пассажиров в общественном транспорте только на местах для сидения, проведение массовых мероприятий только при условии нахождения не больше одного человека на 5 квадратных метров. Желтая зона — кроме ограничений, действующих в зеленой зоне, добавляется запрет на посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

— кроме ограничений, действующих в зеленой зоне, добавляется запрет на посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста. Оранжевая зона — кроме ограничений, действующих в зеленой и желтой зонах, добавляются запреты на деятельность хостелов, турбаз, и других заведений размещений, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; на работу спортзалов, фитнесс-центров, заведений культуры; деятельность детских лагерей; массовые мероприятия разрешаются только при условии нахождения одного человека на 20 кв.м и не больше 100 человек.

Красная зона — дополнительно к мерам ограничений в зеленой, желтой и оранжевой зонах, запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Переход региона в зону с более жесткими ограничениями происходит, если показатели эпидемиологической ситуации превышены пять дней подряд. Ослаблять ограничения будут, если в течение трех дней эпидситуация соответствует критериям, которые установлены для каждой зоны.

Адаптивный карантин в Украине — в каких областях и городах усилили ограничения

С 1 августа регионы страны уже поделили на четыре зоны. Новые ограничения там начнут действовать с 3 числа.

В красную зону попали:

Луцк и Тернополь;

Кицманский район Черновицкой области.

В оранжевой зоне находятся:

Ивано-Франковск, Львов;

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;

Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.

В желтой зоне:

Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;

Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

В зеленой зоне находятся все остальные города и области Украины, включая Киев. В частности, под усиление карантина не попали:

Киев и Киевская область;

Подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей;

Харьковская область и Харьков;

Днепропетровская область и Днепр;

Запорожская область и Запорожье;

Херсонская область и Херсон;

Николаевская область и Николаев;

Одесская область и Одесса;

Кировоградская область и Кропивницкий;

Черкасская область и Черкассы;

Полтавская область и Полтава;

Сумская область и Сумы;

Черниговская область и Чернигов;

Хмельницкая область и Хмельницкий;

Ровенская область и Ровно;

Районы и города Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Волынской областей, которые не попали в красную, оранжевую или желтую зоны.

Важно напомнить, что украинские власти готовятся к росту заболеваемости COVID-19 осенью, так как коронавирус имеет сезонность. По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, в период сезонного роста гриппа, может произойти новая вспышка коронавируса в Украине, в связи с чем карантинные ограничения будут пересматриваться.