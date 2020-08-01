Полтавский террорист ликвидирован - у Авакова раскрыли подробности резонансной спецоперации

В субботу, 1 августа правоохранители ликвидировали полтавского террориста Романа Скрыпника, который ранее захватил в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна. После восьми дней поисков, полицейским удалось найти злоумышленника, но он снова, угрожая гранатой, взял в заложники капитана полиции. С целью задержания злоумышленника в действие ввели специальную полицейскую операцию "Гром", в ходе которой преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. Подробности резонансной спецоперации по ликвидации полтавского террориста сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в соцсети, передает ONLINE.UA.

Геращенко уточнил, что Скрипник был обнаружен в селе Опошня Зеньковского района Полтавской области около 2:00 в ночь на 1 августа. В одном из нежилых домов его обнаружил начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума.

"В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введен в действие специальную полицейскую операцию «Гром». Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. Заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", — сообщил Геращенко.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських — зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

В Нацполиции подчеркнули, что Скрыпника ликвидировали, когда его действия стали угрожать жизни полицейских. Террориста застрелил снайпер.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве работники подразделения уголовного розыска пытались задержать мужчину по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского — полковника отдела уголовного розыска Шияна. Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник. В его психолого-криминалистическом портрете, составленным полицейскими, указывалось, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также отмечалось, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств. Операция по поиску полтавского террориста длилась восемь дней.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Аваков признался, что основной канал поставки оружия террористам в мирные города Украины идет от военнослужащих и правоохранителей с Донбасса.