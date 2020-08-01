Россия устроила опасную провокацию в оккупированном Крыму - что случилось

Российские военные по указанию президента РФ Владимира Путина продолжают устраивать провокации в оккупированном Крыму. В рамках боевой подготовки, которую недавно объявил глава Кремля, экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен" 1 августа провел у берегов украинского полуострова артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук". Стрельба артиллерийскими снарядами выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки. О новой провокации России в Крыму сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В ходе проведения стрельб расчеты артиллерийской боевой части фрегата получили целеуказания и отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения. При проведении зачетных артиллерийских стрельб личный состав фрегата "Адмирал Эссен" успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190 ", — раскрыли подробности стрельб в Крыму в российском оборонном ведомстве.

Важно отметить, что это не первые артиллерийские стрельбы оккупантов у берегов оккупированного украинского Крыма. Ранее экипаж "Адмирала Эссена" провел совместные ракетные стрельбы с береговым ракетным комплексом "Утес", в ходе которых поразил воздушные цели.

Напомним, 17 июля Путин приказал провести внезапную проверку российских войск, в том числе и в оккупированном Крыму, где готовятся к масштабные военным учениям " Кавказ-2020 ". В ходе этих учений в оккупированный Крым съедутся тысячи военных РФ. По данным западных военных экспертов и Минобороны Украины оккупанты под прикрытием учений могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым. Позже стало известно, что в ходе проверки российских войск на украинском полуострове Минобороны РФ усилило и систему противовоздушной обороны — более десяти дивизионов ПВО осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина экстренно готовится к полномасштабному наступлению России со стороны оккупированного Крыма.