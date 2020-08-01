Украина ужесточила правила пересечения КПВВ на Донбассе - что важно знать

С 1 августа Украина изменила правила пересечения государственной границы и КПВВ на Донбассе и в Крыму. Украинцам, которые проживают в ОРДЛО, при въезде на подконтрольную Украине территорию отменили прохождение обязательной двухнедельной самоизоляции, но командование ООС решило оставить в силе эту норму для всех въезжающих. По данным Госпогранслужбы, с 1 августа лицам, пересекающим линию разграничения из ОРДЛО, снова нужно устанавливать приложение "Действуй дома", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19 , и действует на срок пребывания в Украине. Стоит также учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", — говорится в сообщении ГПСУ.

Важно отметить, что постановлением Кабмина также определены категории лиц, которые обязательно подлежат самоизоляции — это лица, которые прибывают из государства или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19 . Такие путешественники обязаны установить и активировать мобильное приложение "Действуй дома", а в случае невозможности его применения — пройти обсервацию. Досрочно завершить самоизоляцию можно в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 , который следует пройти сразу после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.

Обязательная самоизоляция отменяется для:

детей до 12 лет,

граждан государств со значительным распространением COVID-19 , которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней, или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток,

, которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней, или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток, работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей,

водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, которыми осуществляют регулярные перевозки,

членам экипажей воздушных и морских, речных судов,

членам поездных и локомотивных бригад,

инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО.

Напомним, на сегодняшний день на границе с ОРДЛО работают три пункта пропуска — "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое". Пересечение через КПВВ "Станица Луганская" осуществляется в реверсном режиме: с 7.00 д 13.00 происходит пропуск граждан с временно оккупированной территории, с 13.00 до 18.00 — в направлении временно оккупированной территории. Режим работы КПВВ "Марьинка" — с 11:00 до 14:00.

Приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут поступать в вузы. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 .

Ранее ONLINE.UA сообщал, в ближайшие четыре месяца на линии разграничения на Донбассе планируют открыть еще два пункта пропуска. В Минреинтеграции планируют, что новые КПВВ заработают в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области, где на сегодняшний день функционирует единственный пункт пропуска в Станице Луганской.