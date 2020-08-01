Корабль Маска с астронавтами возвращается с МКС на Землю - прямая трансляция исторического события

В субботу, 1 августа, в 22:50 по киевскому времени начнется прощальная церемония на МКС, откуда возвращается корабль Crew Dragon Илона Маска с астронавтами на борту на Землю. После отделения от станции, что произойдет примерно в 02:34 утра 2 августа, корабль Crew Dragon с Дагласом Харли и Робертом Бенкеном проведут в полете от 6 до 30 часов. Его посадка ожидается завтра, в 21:42 по Киеву — все будет зависеть от погоды в точке приводнения, в райне которой сейчас бушует ураган Исайяс. Это будет первое за 45 лет приводнение американского спускаемого корабля после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году. Возвращение на Землю первой пилотируемой миссии SpaceX на МКС можно посмотреть онлайн в прямом эфире, видео публикует ONLINE.UA.

Важно отметить, что окончательное решение по возвращению Crew Dragon с астронавтами удет принято за три часа до отстыковки. Дело в том, что к восточному побережью Флориды, где запланирована посадка космического корабля, приближается ураган Исайяс, который сейчас находится над Багамскими островами и неспешно движется в сторону Космического побережья, порывы ветра в эпицентре урагана достигают 150 км/ч.

По плану, Crew Dragon должен приземлиться в диапазоне между Пенсаколой и Панама-Сити с расстоянием до берега от 40 до 325 км. Как известно, при отправке с МКС масса корабля со всем грузом будет составлять около 12,5 тонн, но после того, как от него отделится грузовой отсек, который сгорит в атмосфере, корабль "полегчает" до 9,6 тонн. Как только Crew Dragon коснется океана, туда отправятся два глиссера с персоналом SpaceX, а за ними — главный спасательный корабль. Капсулу поднимут на палубу и уже там позволят экипажу выйти.

Возвращение Crew Dragon с астронавтами на Землю — прямая трансляция (видео):

Напомним, 31 мая корабль Crew Dragon доставил астронавтов на МКС в рамках первой пилотируемой миссии компании Илона Маска. Это первый с 2011 года пилотируемый полет на собственном корабле для США. Следующий пилотируемый полет Dragon планируется не раньше конца сентября 2020 года, пока не будут проанализированы итоги первой испытательной миссии SpaceX DM-2 . Ожидается, что экипаж второй пилотируемой миссии будет состоять уже из четырех человек. На МКС отправятся астронавты NASA Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также японский астронавт Соити Ногучи.

Ранее ONLINE.UA публиковал зрелищное видео исторического момента, как корабль Маска доставил астронавтов на МКС.