Корабль Маска с астронавтами возвращается с МКС на Землю - прямая трансляция исторического события

В субботу, 1 августа, в 22:50 по киевскому времени начнется прощальная церемония на МКС, откуда возвращается корабль Crew Dragon Илона Маска с астронавтами на борту на Землю. После отделения от станции, что произойдет примерно в 02:34 утра 2 августа, корабль Crew Dragon с Дагласом Харли и Робертом Бенкеном проведут в полете от 6 до 30 часов. Его посадка ожидается завтра, в 21:42 по Киеву — все будет зависеть от погоды в точке приводнения, в райне которой сейчас бушует ураган Исайяс. Это будет первое за 45 лет приводнение американского спускаемого корабля после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году. Возвращение на Землю первой пилотируемой миссии SpaceX на МКС можно посмотреть онлайн в прямом эфире, видео публикует ONLINE.UA.
Важно отметить, что окончательное решение по возвращению Crew Dragon с астронавтами удет принято за три часа до отстыковки. Дело в том, что к восточному побережью Флориды, где запланирована посадка космического корабля, приближается ураган Исайяс, который сейчас находится над Багамскими островами и неспешно движется в сторону Космического побережья, порывы ветра в эпицентре урагана достигают 150 км/ч.
По плану, Crew Dragon должен приземлиться в диапазоне между Пенсаколой и Панама-Сити с расстоянием до берега от 40 до 325 км. Как известно, при отправке с МКС масса корабля со всем грузом будет составлять около 12,5 тонн, но после того, как от него отделится грузовой отсек, который сгорит в атмосфере, корабль "полегчает" до 9,6 тонн. Как только Crew Dragon коснется океана, туда отправятся два глиссера с персоналом SpaceX, а за ними — главный спасательный корабль. Капсулу поднимут на палубу и уже там позволят экипажу выйти.
Возвращение Crew Dragon с астронавтами на Землю — прямая трансляция (видео):
Напомним, 31 мая корабль Crew Dragon доставил астронавтов на МКС в рамках первой пилотируемой миссии компании Илона Маска. Это первый с 2011 года пилотируемый полет на собственном корабле для США. Следующий пилотируемый полет Dragon планируется не раньше конца сентября 2020 года, пока не будут проанализированы итоги первой испытательной миссии SpaceX
Ранее ONLINE.UA публиковал зрелищное видео исторического момента, как корабль Маска доставил астронавтов на МКС.