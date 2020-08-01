Задержанные под Минском вагнеровцы дали резонансные показания - что рассказали боевики

Скандал с задержанием боевиков российской ЧВК "Вагнера" под Минском набирает обороты. После того, как белорусские следователи допросили каждого из задержанных, оказалось, что 15 человек из них планировали лететь из Беларуси в Турцию, двое — на Кубу, 11 человек — в Венесуэлу, один — в Сирию, но собирались совершить перелет одним самолетом. При этом один из боевиков, как выяснилось, вообще не знал куда летит, а трое от показаний отказались. Руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов назвал сомнительными и противоречивыми показания боевиков. Он считает, что лететь они никуда не собирались, а наличие у них билетов на 25 июля в Стамбул, является лишь подготовленным алиби. Резонансные детали допроса задержанных вагнеровцев в Беларуси сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси — противоречивы: 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турцию, два — на Кубу, один — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан", — сообщил Агафонов.

Глава следствия также подчеркнул, что группа задержанных беовиков была организована и управлялась по военным стандартам.

Важно отметить, что посол России Дмитрий Мезенцев полностью отрицает причастность Москвы ко внутренним делам Беларуси. Он заявил, что задержанные под Минском россияне не боевики, а в санатории "Белорусочка" под Минском они оказались так как опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну. При этом Мезенцев намекнул, что задержанные боевики могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое, в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту, призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Беларуси.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники КГБ Беларуси под Минском задержали 33 боевика российской частной военной компании "Вагнера". Белорусские власти обнародовали имена задержанных. Как оказалось, все они участвовали в вооруженных конфликтах в Сирии, Ливиии, а 14 боевиков воевали против украинской армии в рядах боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Белорусские спецслужбы считают, что задержанные входили в группу из 200 человек, которые прибыли в страну для "дестабилизации обстановки в стране в период избирательной кампании". В Совбезе РБ сообщили, что в отношении задержанных завели дело о подготовке теракта и они начали давать показания.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что среди боевиков российской ЧВК "Вагнера", задержанных под Минском, есть граждане Украины. Офис генпрокуратуры уже попросили белорусские власти экстрадировать их в Украину. В Кремле же заявили, что не признают украинское гражданство задержанных боевиков.