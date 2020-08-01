Нацкомиссия мгновенно отреагировала на решение Зеленского - к чему готовиться

1 августа Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, утвердила в Украине сниженные "зеленые" тарифы на электроэнергию согласно закону, который накануне подписал президент Владимир Зеленский. Тарифы снизили в зависимости от времени ввода в эксплуатацию СЭС. В частности, "зеленые" тарифы ввели для 780 субъектов хозяйствования, обладающих СЭС, и 27 субъектов, производящих электричество из энергии ветра. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и приобретенного в силу закона.. во избежание временного разрыва мы принимаем решение именно сегодня", — отметила на заседании и.о. председателя нацрегулятора Оксана Кривенко.
Согласно обнародованному проекту постановления, для большинства СЭС установлено зеленый тариф в размере
Как известно, закон о снижении так называемого "зеленого тарифа", который подписал Зеленский, предусматривает снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия. Согласно закону, для объектов ВИЭ, использующих оборудование украинского производства на 30-50% устанавливается 5%-ная надбавка, для использующих отечественное оборудование на 50% и выше — надбавка составит 10%.
Власти уверяют, что новые зеленые тарифы никак не отразятся на тарифах для людей и промышленных потребителей. Но эксперты уверены, что цены на электроэнергию для населения будут в любом случае расти. Правда, повышение тарифов будет не резким и будет проходить в несколько этапов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине пересмотрели тарифы на услуги по передаче электрической энергии — цены на передачу электричества поднимают на 54,6% уже с 1 августа. Теперь тариф на услуги по передаче электрической энергии составит