Нацкомиссия мгновенно отреагировала на решение Зеленского - к чему готовиться

1 августа Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, утвердила в Украине сниженные "зеленые" тарифы на электроэнергию согласно закону, который накануне подписал президент Владимир Зеленский. Тарифы снизили в зависимости от времени ввода в эксплуатацию СЭС. В частности, "зеленые" тарифы ввели для 780 субъектов хозяйствования, обладающих СЭС, и 27 субъектов, производящих электричество из энергии ветра. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и приобретенного в силу закона.. во избежание временного разрыва мы принимаем решение именно сегодня", — отметила на заседании и.о. председателя нацрегулятора Оксана Кривенко.

Согласно обнародованному проекту постановления, для большинства СЭС установлено зеленый тариф в размере 3,83 грн/кВт -час (без НДС). Самый высокий тариф — 7,37 грн/кВт -час без НДС (в частности, для СЭС, установленных одними из первых), самый низкий — 3,29 грн/кВт -час. Также для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн/кВт -ч. Для отдельных СЭС установлены надбавки 5% и 10% за использование украинского оборудования. Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 грн/кВт -час или 3,39 грн/кВт -час.

Как известно, закон о снижении так называемого "зеленого тарифа", который подписал Зеленский, предусматривает снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия. Согласно закону, для объектов ВИЭ, использующих оборудование украинского производства на 30-50% устанавливается 5%-ная надбавка, для использующих отечественное оборудование на 50% и выше — надбавка составит 10%.

Власти уверяют, что новые зеленые тарифы никак не отразятся на тарифах для людей и промышленных потребителей. Но эксперты уверены, что цены на электроэнергию для населения будут в любом случае расти. Правда, повышение тарифов будет не резким и будет проходить в несколько этапов.