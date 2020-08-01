У Путина выдвинули возмутительный ультиматум ЕС против Украины - чего добиваются в Кремле

Команда российского президента Владимира Путина продолжает добиваться возобновления поставок воды в оккупированный Крым, где сложилась критическая ситуация с водоснабжением. При этом в Кремле не хотят слышать и выполнять условия официального Киева, который готов пустить воду на украинский полуостров, как только Путин прекратит оккупацию. На этот раз в Москве решили выдвинуть ультиматум Евросоюзу, власти которого поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией и не признают аннексию Крыма. В ответ на обвинения ЕС относительно нарушений положений международного права, в МИД РФ призвали Брюссель "обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо— и энергоснабжения Крыма" и "отказаться от практики "визовой дискриминации" крымчан". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Таким образом заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на критику пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы относительно очередного незаконного визита Путина в оккупированный Крым для закладки военных кораблей в Керчи.

"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо— и энергоснабжения Крыма", – заявил Зайцев.

Он также считает, что Евросоюз незаконно отказывает в выдаче виз крымчанам, которые незаконно получили российское гражданство. Европейский союз четко дал понять, что крымчанам следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные исключительно в Украине, а не в России. Аналогичные правила действуют и для жителей оккупированного Донбасса.

Следует напомнить, что сейчас войска РФ продолжают готовиться к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020", на которые в оккупированный Крым съедутся тысячи российских военных. Иностранные и украинские аналитики предупреждают, что оккупанты под прикрытием учений могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым. Очередным доказательством подготовки наступления России на Украину стал приказ Путина, который неожиданно для всех объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

Важно отметить, что 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила. Летом 2020 года ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи. На данный момент уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года. Кроме того, отмечается, что Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине приготовили крайне неприятный сюрприз Путину. Офис генерального прокурора Украины обратился в Международный уголовный суд с информационным сообщением о нарушениях прав собственности на украинском полуострове со стороны оккупантов. В сообщении указано, что за шесть лет оккупации тысячи крымчан лишились земельных участков и жилья, что является грубым нарушением Четвертой Женевской Конвенции 1949 года и может квалифицироваться как военное преступление.